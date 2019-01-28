Save a Life Saturday: Take part in a fire safety day event at local Home Depot locations

NEW YORK --This February 9th at participating The Home Depot locations, families can find a "Save A Life Saturday" event from 10 a.m. - 2 p.m. Visit us: Learn more about making your home fire safe; pick up fire escape plans to take home and practice, and get informational handouts and tips from our team.
LOCATIONS IN NEW JERSEY
902 MURRAY RD EAST HANOVER NJ 07936
520 ROUTE 17 NORTH PARAMUS NJ 07652
955 BLOOMFIELD AVE CLIFTON NJ 07012
1055 PATERSON PLANK RD SECAUCUS NJ 07094
2445 SPRINGFIELD AVE VAUXHALL NJ 07088
545 ROUTE 46 TOTOWA NJ 07512
60 ORANGE ST BLOOMFIELD NJ 07003
99 STATE ROUTE 17 NORTH LODI NJ 07644
701 WEST EDGAR ROAD LINDEN NJ 07036
440 ROUTE 440 JERSEY CITY NJ 07302
103-179 DAYTON AVE PASSAIC NJ 07055
930 SPRINGFIELD RD SOUTH UNION NJ 07083
75 MCLEAN BLVD PATERSON NJ 07514
465 STATE HIGHWAY 17 MAHWAH NJ 07495
79 ROUTE 46 MONTVILLE NJ 07045
780 ROUTE 46 WEST PARSIPPANJ 07054
399-443 SPRINGFIELD AVE NEWARK NJ 07103
450 HACKENSACK AVE HACKENSACK NJ 07601
LOCATIONS IN NEW YORK
2000 HEMPSTEAD TURNPIKE EAST MEADOW 11554
5025 JERICHO TURNPIKE COMMACK 11725
160 E. SUNRISE HWY FREEPORT 11520
600 HEMPSTEAD TURNPIKE ELMONT 11003
401 INDEPENDENCE PLAZA SELDEN 11784
1881 SUNRISE HWY BAY SHORE 11706
150 MIDLAND AVE PORT CHESTER 10573
86 JERICHO TURNPIKE JERICHO 11753
131-35 AVERY AVENUE FLUSHING 11355
11220 ROCKAWAY BLVD SOUTH OZONE PARK 11420
101 GREEN ACRES ROAD VALLEY STREAM 11581
1101 SUNRISE HIGHWAY COPIAGUE 11726
75-09 WOODHAVEN BLVD GLENDALE 11385
1806 E GUNHILL RD BRONX 10469
1550 OLD COUNTRY ROAD RIVERHEAD 11901
550 HAMILTON AVE BROOKLYN 11232
346 MIDDLE COUNTRY RD CORAM 11727
13220 MERRICK BLVD JAMAICA 11434
55 WEYMAN AVE NEW ROCHELLE 10805
601 SOUTH SPRAIN RD YONKERS 10710
2501 FOREST AVE STATEN ISLAND 10303
50-10 NORTHERN BLVD LONG ISLAND CITY 11101
2970 CROPSEY AVENUE BROOKLYN 11214
10 GATEWAY BLVD PATCHOGUE 11772
255 POND PATH SOUTH SETAUKET 11720
202 AIRPORT PLAZA FARMINGDALE 11735
839 NEW YORK AVENUE HUNTINGTON 11743
172 FULTON AVE HEMPSTEAD 11550
124-04 31ST AVENUE FLUSHING 11354
2750 VETERANS ROAD WEST STATEN ISLAND 10309
399 WILLIAM FLOYD PKWY SHIRLEY 11967
475 COMMACK ROAD DEER PARK 11729
545 TARGEE STREET STATEN ISLAND 10304
579 GATEWAY DRIVE BROOKLYN 11239
5700 AVENUE U BROOKLYN 11234
65 CROOKED HILL ROAD COMMACK 11725
40 WEST 23RD STREET NEW YORK 10010
980 3RD AVE NEW YORK 10022
600 CONNECTICUT AVE NORWALK CT 06854
73-01 25TH AVENUE EAST ELMHURST 11369
180 TWELFTH STREET JERSEY CITY NJ 07310
2560 BRUCKNER BLVD BRONX 10465
600 EXTERIOR STREET BRONX 10451
200 SOUTH AVE GARWOOD NJ 07027
977 W GRAND STREET ELIZABETH NJ 07202
92-30 168TH STREET JAMAICA 11433
301 SOUTH RESEARCH PLACE CENTRAL ISLIP 11722
585 DEKALB AVE BROOKLYN 11205
20 FARBER DRIVE BELLPORT 11713