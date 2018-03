SNOW TOTALS: How much snow fell across the New York area

MANHATTAN

Snow totals are being compiled from around the New York City and Tri-State area as another nor'easter slammed the region on March 21 -- the first full day of spring.See the snow totals as officially reported by the National Weather Service below (and keep checking back for updates):Stuyvesant Town - 5.7" - 12:30 PM 3/21Central Park - 4.3 " - 2:00 PM 3/21Washington Square Park - 3.0" - 11:15 PM 3/21Lincoln Square - 3.3" - 4:00 PM 3/21Middle Village - 5.8" - 5:00 PM 3/21Rego Park - 5.0" - 3:15 PM 3/21Queens Village - 5.0 " - 2:54 PM 3/21Little Neck - 5.0" - 3:22 PM 3/21NYC/LaGuardia Airport - 4.2" - 4:00 PM 3/21Far Rockaway - 3.0" - 2:05 PM 3/21Whitestone - 3.0" - 1:40 PM 3/21Howard Beach - 2.8" - 2:00 PM 3/21NYC/JFK Airport - 2.6" - 4:00 PM 3/21Spuyten Duyvil - 3.1" - 2:30 PM 3/21Medgar Evers Houses - 5.2" - 2:45 PM 3/21Bedford-Stuyvesant - 5.1" - 2:00 PM 3/21Fort Hamilton - 4.1" - 4:00 PM 3/21East Flatbush - 4.5" - 11:50 AM 3/21Bergen Beach - 3.0" - 4:15 PM 3/21Dongan Hills - 4.1" - 3:56 PM 3/21Port Washington - 5.5" - 2:00 PM 3/21Manhasset - 5.4" - 4:56 PM 3/21Glen Head - 5.3" - 4:50 PM 3/21Plainview - 3.0" - 2:00 PM 3/21New Hyde Park - 2.5" - 4:13 PM 3/21Franklin Square - 2.4" - 2:00 PM 3/21Hicksville - 2.0" - 3:30 PM 3/21Farmingdale - 2.0" - 2:57 PM 3/21Massapequa - 0.9" - 3:00 PM 3/21Freeport - 0.6" - 1:50 PM 3/21Baldwin - 0.5" - 1:50 PM 3/21Shoreham - 3.9" - 2:28 PM 3/21Ridge - 3.9" - 2:28 PM 3/21Smithtown - 3.3" - 2:00 PM 3/21Saint James - 2.8" - 4:45 PM 3/21Selden - 2.5" - 1:45 PM 3/21Farmingville - 2.0" - 1:30 PM 3/21Upton - 1.9" - 2:00 PM 3/21Islip Airport - 1.0" - 4:00 PM 3/21Patchogue - 1.0" - 5:17 PM 3/21Riverhead - 0.9" - 2:05 PM 3/21Orient - 0.5" - 1:41 PM 3/21Copiague - 0.5" - 2:05 PM 3/21Yaphank - 0.7" - 3:10 PM 3/21New Rochelle - 5.0" - 2:38 PM 3/21White Plains - 4.5" - 3:15 PM 3/21Hastings-On-hudson - 4.5" - 3:02 PM 3/21Ardsley - 4.0" - 4:00 PM 3/21Rye Brook - 3.5" - 3:10 PM 3/21Greenwood Lake - 0.5" - 4:00 PM 3/21Greenville - 0.1 - 4:00 PM 3/21Chestnut Ridge - 3.0" - 3:00 PM 3/21Westwood - 5.1" - 4:27 PM 3/21Elmwood Park - 5.0" - 4:15 PM 3/21Ridgewood - 4.8" - 4:30 PM 3/21River Vale - 4.2" - 4:15 PM 3/21Paramus - 4.0" - 3:35 PM 3/21Hasbrouck Heights - 3.5" - 4:20 PM 3/21Englewood - 3.2" - 2:15 PM 3/21Ramsey - 3.0" - 4:20 PM 3/21Franklin Lakes - 1.3" - 1:40 PM 3/21West Caldwell - 3.5" - 4:30 PM 3/21Cedar Grove - 3.3" - 3:20 PM 3/21Kearny - 7.1" - 4:00 PM 3/21Harrison - 6.0" - 5:00 PM 3/21Hoboken - 5.0" - 3:38 PM 3/21Ringwood - 3.3" - 4:20 PM 3/21Wanaque - 2.5" - 5:00 PM 3/21Newark Airport - 5.5" - 4:00 PM 3/21Elizabeth - 5.0" - 5:00 PM 3/21Union - 2.5" - 2:20 PM 3/21New Canaan - 2.7" - 3:45 PM 3/21Bridgeport Airport - 1.7" - 4:00 PM 3/21West Haven - 1.0" - 3:30 PM 3/21If you have some snow totals you want to share with us, take a photo of a ruler in the snow and send it to us using the hashtag #abc7NY on Instagram or Twitter.