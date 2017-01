BRONX

Snow totals have been compiled from around the New York City and Tri-State area following Saturday's winter storm, with the highest accumulations reported on Long Island.See the latest snow totals as officially reported by the National Weather Service below:BRONX - 5.0" - 7:15 PMPELHAM PARKWAY HOUSE - 3.9" - 2:30 PMSHEEPSHEAD BAY - 6.5" - 7:15 PMBUSHWICK HOUSES - 6.0" - 7:16 PMCENTRAL PARK - 5.0" - 7:00 PMHARLEM - 4.7" - 6:00 PMYORKVILLE - 4.2" - 4:55 PMTRIBECA - 2.1" - 3:50 PMHARLEM RIVER HOUSES - 1.4" - 3:00 PMNYC/JFK AIRPORT - 7.5 700 PMREGO PARK - 7.3 825 PMNYC/LA GUARDIA - 6.3 700 PMWHITESTONE - 6.1 730 PMLITTLE NECK - 5.5" - 5:30 PM1 SE LITTLE NECK - 5.0" - 7:30 PMFOREST HILLS - 5.3" - 5:00 PMDONGAN HILLS - 4.8" - 6:44 PMOAKWOOD HEIGHTS STAT - 4.6" - 4:00 PMNEW SPRINGVILLE - 2.8" - 3:20 PMSUNNYSIDE - 2.5" - 2:41 PMPLAINVIEW - 9.0" - 8:50 PMWANTAGH - 8.3" - 6:40 PMEAST MEADOW - 7.8" - 7:24 PMFLORAL PARK - 7.2" - 8:27 PMOLD BROOKVILLE - 7.1" - 8:50 PMEAST NORWICH - 6.3" - 7:30 PMROSLYN - 6.1" - 8:12 PMWESTBURY - 6.0" - 6:45 PMGLEN COVE - 5.2" - 8:20 PMISLAND PARK - 4.6" - 7:30 PMVALLEY STREAM - 6.0" - 5:00 PMBETHPAGE - 5.5" - 4:15 PMNEW HYDE PARK - 4.3" - 4:30 PMRIVERHEAD - 10.0" - 7:00 PMUPTON - 9.8" - 7:00 PMEAST NORTHPORT - 9.5" - 8:00 PMHOLTSVILLE - 9.0" - 7:00 PMORIENT - 9.0" - 5:16 PMFARMINGVILLE - 8.8" - 6:00 PMMOUNT SINAI - 8.5" - 7:00 PMSOUTH HUNTINGTON - 8.4" - 7:00 PMBAYPORT - 8.3" - 5:45 PMBABYLON - 8.2" - 8:12 PMBAY SHORE - 8.2" - 8:00 PMSHOREHAM - 8.0" - 6:39 PMISLIP AIRPORT - 8.0" - 7:00 PMSMITHTOWN - 7.7" - 8:00 PMSAYVILLE - 7.4" - 5:30 PMJAMESPORT - 7.3" - 6:00 PMSOUTHAMPTON - 7.0" - 5:39 PMRIDGE - 6.8" - 7:00 PMCENTEREACH - 6.6" - 8:00 PMWEST ISLIP - 6.0" - 6:00 PMWEST BABYLON - 5.8" - 6:00 PMAMITYVILLE - 5.5" - 7:25 PMMONROE - 1.0" - 2:45 PMGREENWOOD LAKE - T" - 2:57 PMBREWSTER - 2.8" - 5:38 PMNEW CITY - 2.5" - 5:30 PMSTONY POINT - 1.7" - 5:15 PMVALLEY COTTAGE - 1.4" - 2:42 PMARMONK - 5.5" - 7:14 PMMOUNT KISCO - 3.5" - 6:15 PMDOBBS FERRY - 3.4" - 3:52 PMIRVINGTON - 3.3" - 5:00 PMLYNDHURST - 4.1" - 7:35 PMMONTVALE - 3.0" - 6:30 PMEAST RUTHERFORD - 1.5" - 2:30 PMRIDGEWOOD - 4.2" - 4:15 PMENGLEWOOD - 4.1" - 4:00 PMENGLEWOOD - 3.8" - 6:39 PMNORTH CALDWELL - 4.2" - 6:15 PMWEST ORANGE - 4.0" - 8:00 PMCEDAR GROVE - 3.0" - 7:00 PMNEWARK - 4.0" - 4:00 PMMAPLEWOOD - 3.8" - 5:39 PMHARRISON - 4.5" - 7:00 PMKEARNY - 4.5" - 4:37 PMNORTH BERGEN - 4.3" - 4:50 PMLITTLE FALLS - 3.2" - 6:20 PMWEST MILFORD - 1.4" - 8:46 PMNEWARK AIRPORT - 5.5" - 7:00 PMELIZABETH - 4.4" - 3:00 PMROSELLE - 3.8" - 3:49 PMPLAINFIELD - 3.4" - 6:00 PMNEW CANAAN - 5.5" - 7:00 PMSTRATFORD - 5.5" - 8:30 PMSANDY HOOK - 5.5" - 5:54 PMBRIDGEPORT AIRPORT - 5.3" - 7:00 PMNEWTOWN - 5.2" - 7:00 PMGREENWICH - 5.2" - 6:30 PMNORWALK - 5.0" - 5:30 PM2 ENE NEW CANAAN - 5.0" - 5:50 PMDANBURY - 4.0" - 7:00 PMWILTON - 4.0" - 7;15 PMDARIEN - 3.5" - 7:00 PMCHESTER - 7.4" - 5:00 PMOLD SAYBROOK - 7.0" - 7:00 PMHADDAM - 6.5" - 7:00 PMMILFORD - 6.8" - 6:25 PMNORTHFORD - 6.8" - 5:43 PMPLATTS KNOLL - 6.1" - 7:00 PMCHESHIRE - 6.1" - 7:00 PMMERIDEN - 6.0" - 7:00 PMBEACON FALLS - 4.3" - 7:00 PMNEW HAVEN - 4.0" - 7:00 PMSOUTHBURY - 3.5" - 7:00 PMWATERBURY - 3.5" - 7:00 PMGROTON - 7.5" - 7:00 PMNORWICH - 7.0" - 7:00 PMCOLCHESTER - 7.0" - 7:00 PMQUAKER HILL - 6.1" - 5:01 PMIf you have some snow totals you want to share with us, take a photo of a ruler in the snow and send it to us using the hashtag #abc7NY on Instagram or Twitter.