¿Que es el censo?: Información sobre el conteo obligatorio

Este año, 2020, se marca como año de censo, el conteo decenal de la población estadounidense. A continuación, todo lo que hay de saber sobre el censo del año 2020 que aún se lleva a cabo:El censo es el conteo de todas las personas que están viviendo en los Estados Unidos y sus territorios: Puerto Rico, Samoa Americana, La Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos requiere que el conteo se lleve a cabo cada 10 años.La Oficina del Censo, parte de el gobierno sin afiliación política, lleva a cabo el conteo y es obligado por ley el entregar de datos estatales al presidente a lo más tarde el 31 de diciembre.El censo del año 2020 marca 24 veces que los Estados Unidos ha contado su población desde el año 1790, según La Oficina del Censo.Hay tres maneras de participar en el censo 2020: por correo (a través de un cuestionario mandado a su hogar), por teléfono (marcando al 844-468-2020) o por internet (en my2020census.gov , versión Español del sitio. No tiene que esperar a que le llegue su cuestionario imprimido para completar el censo.Cuando responda al el censo, se le pedirá que cuente el numero de personas que viven en su hogar, ademas de información sobre el demografíco de cada persona (la edad, raza, y sexo género). Aquí puede ver una muestra del cuestionario del Censo 2020 No habrá pregunta de ciudadanía en el censo 2020, y sus respuestas son confidenciales y solo usadas para usos estadísticos. La Oficina del Censo se rige por ley federal para mantener su información personal protegida y sus datos se usarán únicamente con fines estadísticos.Participación en el censo es requerido por ley y hogares que no responden por teléfono, correo o internet serán visitados por un representante de La Oficina del Censo, conocido como censista, para completar el conteo en persona.Los datos coleccionados durante el censo serán usados para varios propósitos estadísticos cual tienen impacto mensurable en nuestras comunidades a través de toda la nación durante la próxima década.A nivel federal, cifras de población del censo ayudan a determinar el número de asientos que recibe la Cámara de Representantes y cuantos votos de Colegio Electoral recibe cada estado. Aparte, tiene influencia en la distribución de $1.5 trillones de gastos federales.Información del censo es usada por gobiernos de estados y locales y el sector privado para planear proyectos de infraestructura, locales de escuela y aperturas y expansiones de negocios. Aparte, muchos otros tipos de proyectos. A nivel estatal, los datos se utilizan para trazar los distritos congresionales y legislativos.La Oficina del Censo comenzó a contar a la población de las áreas remotas de Alaska, pero el resto del país no pudo responder al cuestionario hasta la segunda semana de Marzo. La crisis del coronavirus retrasó el proceso. El último día de completarlo el censo será entre el mes de julio y agosto.Desde abril a junio, los censistas contarán a personas sin hogar y trabajaran con administradores de universidades, hogares de ancianos, prisiones y otros centros que albergan a grandes grupos de personas para asegurar que todos sean contados.Empezando en el mes de mayo, los censistas visitaran a hogares que no han respondido a el censo para completar el conteo en persona.El Día del Censo cae el día primero de abril y significa un detalle importante logístico: Al responder al censo, será pedido que reporte su domicilio basado en dónde vive a partir de la fecha primero de abril del año 2020. Presione aquí para información acerca de personas con circunstancias especiales como los que se mudaron en el primero de abril, los que andan de viaje o en servicio militar el primero de abril, y los que están lejos por razón escolar.El Día del Censo no es la última fecha para completar el censo.Para el censo 2020, La Oficina del Censo nunca le pedirá su número de Seguro Social ni información de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Tampoco le pedirá dinero o donaciones, ni algo en nombre de un partido político. Presione aquí para más consejos sobre prevenir el fraude. Si alguien visita su hogar para recopilar datos para el Censo del 2020, asegúrese de que la persona tenga una identificación válida, con fotografía, que tenga una marca filigrana del Departamento de Comercio y fecha de vencimiento.Si sospecha fraude, llame al 844-468-2020 para hablar con un representante de La Oficina del Censo.