SNOW TOTALS: How much snow fell across the New York area

Snow totals are being compiled from around the New York City and Tri-State area for the spring storm that hit the region on April 2, 2018.See the snow totals as officially reported by the National Weather Service below (and keep checking back for updates):Central Park 5.5 1000 AMStuyvesant Town 5.7 920 AMWhitestone 6.4 915 AMBayside 6.2 940 AMNYC/LaGuardia Airport 5.5 1000 AMAstoria 5.4 945 AMLittle Neck 5.2 845 AMNYC/JFK Airport 3.7 1000 AMWoodlawn - 7.6" - 8:30 PM 3/21Riverdale - 5.5" - 11:00 PM 3/21Sheepshead Bay 4.0 1000 AMRichmond 2.2 1000 AMPlainview 5.0 1030 AMEast Meadow 4.5 925 AMWantagh 3.9 1005 AMSayville 6.6 1010 AMWest Babylon 5.9 950 AMBaiting Hollow 5.2 900 AMWading River 5.1 810 AMSmithtown 4.7 810 AMSelden 4.5 830 AMIslip Airport 4.4 1000 AMRonkonkoma 4.3 1020 AMPatchogue 4.3 915 AMLindenhurst 4.2 855 AMUpton 4.2 1000 AMOrient 3.5 800 AMRiverhead 3.3 800 AMFarmingville 3.1 810 AMLake Ronkonkoma 3.0 830 AMWhite Plains 7.8 1015 AMArmonk 4.6 8 AMBrewster 5.5 1018 AMCarmel 1.8 800 AMMonroe 6.0 930 AMGardnertown 5.0 942 AMSalisbury Mills 5.0 845 AMNew Windsor 4.9 1015 AMRock Tavern 4.3 930 AMWesttown 4.1 935 AMStony Point 4.8 745 AMChestnut Ridge 4.5 800 AMRidgewood 6.5 930 AMFranklin Lakes 6.3 1015 AMNorthvale 6.2 920 AMTeterboro Airport 5.2 750 AMRamsey 4.0 745 AMLittle Ferry 4.0 745 AMKearny 6.8 955 AMHarrison 6.0 900 AMHoboken 2.4 745 AMHawthorne 5.3 800 AMWanaque 3.5 800 AMUnion 6.5 910 AMPlainfield 5.5 900 AMNewark Airport 5.0 1000 AMGreenwich 6.0 827 AMNorwalk 5.8 920 AMBridgeport Airport 5.7 950 AMDanbury 5.6 1000 AMNew Canaan 5.3 815 AMStamford 5.2 930 AMWeston 5.0 747 AMNew Fairfield 3.5 815 AMClinton 5.6 1000 AMNorth Haven 5.1 947 AMHamden 4.0 840 AMBranford 3.0 803 AMNew London 3.5 830 AMLedyard Center 3.2 833 AMIf you have some snow totals you want to share with us, take a photo of a ruler in the snow and send it to us using the hashtag #abc7NY on Instagram or Twitter.