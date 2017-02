BRONX

Snow totals are being compiled from around the New York City and Tri-State area for Thursday's winter storm.See the snow totals as officially reported by the National Weather Service below (and keep checking back for updates):BRONX - 6.4" - 9:33 AMBEDFORD-STUYVESANT - 10.0" - 12:17 PMWEST BRIGHTON - 6.0" - 10:15 AMGRAVESEND - 4.1" - 9:20 AMCENTRAL PARK - 9.0" - 1:00 PMMANHATTAN - 6.0" - 10:45 AMQUEENS VILLAGE - 10.0" - 11:49 AMNYC/LA GUARDIA - 9.5" - 1:00 PMQUEENS - 9.2" - 11:30 AMOAKLAND GARDENS - 9.0" - 12:30 PMRIDGEWOOD - 8.9" - 12:00 PMNYC/JFK AIRPORT - 7.4" - 1:00 PMLITTLE NECK - 6.0" - 9:30 AMGREAT KILLS - 8.5" - 11:00 AMPLAINVIEW - 12.0" - 1:00 PMLEVITTOWN - 11.0" - 11:45 AMGREAT NECK - 9.0" - 12:15 PMHICKSVILLE - 7.7" - 12:37 PMBETHPAGE - 7.0" - 10:30 AMLONG BEACH - 7.0" - 10:39 AMMALVERNE - 6.8" - 10:00 AMOYSTER BAY - 6.0" - 11:00 AMMASSAPEQUA - 5.0" - 9:30 AMCOMMACK - 12.0" - 12:45 PMISLIP AIRPORT - 10.6" - 1:00 PMSOUTH HUNTINGTON - 10.4" - 12:00 PMHAUPPAUGE - 10.3" - 12:00 PMMIDDLE ISLAND - 10.0" - 11:20 AMRONKONKOMA - 9.5" - 11:30 AMSTONY BROOK - 9.5" - 10:40 AMEAST ISLIP - 9.5" - 11:05 AMFARMINGVILLE - 9.4" - 10:18 AMPORT JEFFERSON STATI - 8.6" - 10:15 AMMOUNT SINAI - 8.0" - 12:00 PMSOUND BEACH - 7.8" - 11:00 AMPATCHOGUE - 7.5" - 10:29 AMISLIP - 6.4" - 10:00 AMNORTH BABYLON - 6.0" - 9:15 AMSAYVILLE - 5.8" - 10:30 AMJAMESPORT - 5.4" - 11:50 AMMEDFORD - 5.0" - 9:40 AMHIGHLAND MILLS - 12.4" - 11:30 AMWARWICK - 11.0" - 11:00 AMSALISBURY MILLS - 11.0" - 11:23 AMNEW WINDSOR - 10.3" - 10:30 AMMIDDLETOWN - 10.0" - 10:13 AMGARDNERTOWN - 9.8" - 10:58 AMWEST POINT - 9.0" - 10:45 AMFIRTHCLIFFE - 7.0" - 8:15 AMGOSHEN - 6.0" - 8:00 AMCORNWALL ON HUDSON - 5.0" - 8:00 AMORANGE LAKE - 4.5" - 7:30 AMMONROE - 3.0" - 6:15 AMMAHOPAC - 7.0" - 11:00 AMCOLD SPRING - 6.0" - 9:00 AMNYACK - 8.0" - 11:30 AMSLOATSBURG - 7.5" - 12:38 PMNEW CITY - 7.0" - 10:00 AMMAMARONECK - 11.0" - 11:45 AMJEFFERSON VALLEY - 10.0" - 12:30 PMARMONK - 9.5" - 12:00 PMYONKERS - 9.5" - 12:15 PMPOUND RIDGE - 9.0" - 11:45 AMMOUNT KISCO - 8.7" - 12:00 PMWHITE PLAINS - 8.5" - 12:02 PMSOMERS - 8.0" - 11:00 AMSCARSDALE - 8.0" - 11:30 AMIRVINGTON - 7.9" - 11:15 AMPEEKSKILL - 7.2" - 11:45 AMFRANKLIN LAKES - 9.3" - 11:50 AMLYNDHURST - 8.0" - 12;15 PMMAHWAH - 8.0" - 11:51 AMWESTWOOD - 8.0" - 10:45 AMRIDGEWOOD - 7.9" - 12:14 PMOAKLAND - 6.3" - 10:22 AMHARRINGTON PARK - 6.0" - 10:23 AMRAMSEY - 6.0" - 10:23 AMWEST ORANGE - 8.2" - 12:45 PMCEDAR GROVE - 7.8" - 11:30 AMNORTH CALDWELL - 7.5" - 12:37 PMHARRISON - 5.2" - 1155 AMHAWTHORNE - 8.1" - 12:29 PMHASKELL - 6.5" - 12:00 PMBLOOMINGDALE - 6.4" - 11:45 AMELIZABETH - 9.0" - 11:15 AMNEWARK AIRPORT - 7.7" - 1:00 PMLINDEN - 6.0" - 10:30 AMNEWTOWN - 12.0" - 12:16 PMDANBURY - 11.5" - 12:39 PMFAIRFIELD - 11.5" - 12:47 PMNEW FAIRFIELD - 11.0" - 11:30 AM3 SW DANBURY - 10.5" - 11:15 AMBROOKFIELD - 10.5" - 11:21 AMBRIDGEPORT AIRPORT - 10.0" - 1:00 PMWESTON - 10.0" - 11:15 AMBETHEL - 9.5" - 11:15 AMNEW CANAAN - 9.0" - 10:45 AMDARIEN - 5.8" - 10:00 AM2 ENE NEW CANAAN - 5.8" - 9:20 AMHADDAM - 5.5" - 11:00 AMOLD SAYBROOK - 5.5" - 11:00 AMNORTH HAVEN - 14.0" - 12:45 PMMILFORD - 12.4" - 12:15 PMCHESHIRE - 11.8" - 12:31 PMOXFORD - 11.0" - 11:30 AMMERIDEN - 10.0" - 11:00 AMORANGE - 8.3" - 11:19 AMBEACON FALLS - 8.0" - 11:00 AMSOUTHBURY - 7.5" - 11:00 AMSEYMOUR - 7.3" - 9:59 AMPLATTS KNOLL - 7.0" - 9:30 AMNORTH GUILFORD - 7.0" - 10:30 AMNORWICH - 9.2" - 10:00 AMLEDYARD CENTER - 9.0" - 12:28 PMCOLCHESTER - 8.0" - 11:00 AMGALES FERRY - 8.0" - 12:15 PMQUAKER HILL - 6.4" - 9:52 AMGROTON - 5.3" - 11:00 AMIf you have some snow totals you want to share with us, take a photo of a ruler in the snow and send it to us using the hashtag #abc7NY on Instagram or Twitter.