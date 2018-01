BRONX

BROOKLYN

MANHATTAN

QUEENS

STATEN ISLAND

NASSAU COUNTY

SUFFOLK COUNTY

ORANGE COUNTY

PUTNAM COUNTY

ROCKLAND COUNTY

WESTCHESTER COUNTY

BERGEN COUNTY

ESSEX COUNTY

HUDSON COUNTY

PASSAIC COUNTY

UNION COUNTY

FAIRFIELD COUNTY

MIDDLESEX COUNTY

NEW HAVEN COUNTY

NEW LONDON COUNTY

Snow totals are being compiled from around the New York City and Tri-State area for the massive nor'easter that hit the region on January 4, 2018.See the snow totals as officially reported by the National Weather Service below (and keep checking back for updates):Bedford Park - 12.3" - 5:45 PMMorris Park - 10.7" - 5:00 PM1 NE Riverdale - 5.5" - 4:00 PMFlatlands - 12.5" - 4:00 PMEast Flatbush - 12.4" - 5:15 PMSheepshead Bay - 12.0" - 7:00 PMMidwood - 11.8" - 4:30 PMBrooklyn - 11.5" - 2:19 PMBorough Park - 9.0" - 3:00 PMFort Hamilton - 7.1" - 1:00 PMGramercy Park - 9.8" - 5:30 PMCentral Park - 9.8" - 7:00 PMStuyvesant Town - 9.7" - 7:00 PMManhattan - 9.0" - 2:10 PMCentral Park - 8.6" - 6:30 PMHarlem River Houses - 7.0" - 3:50 PMGreenwich Village - 6.0: - 3:05 PMQueens - 13.6" - 3:16 PMHoward Beach - 13.2" - 6:30 PMRego Park - 13.0" - 5:00 PMJackson Heights - 12.0" - 7:16 PMWhitestone - 10.7" - 6:00 PMLittle Neck - 9.5" - 3:44 PMOakland Gardens - 9.3" 12:45 PMRego Park - 8.0" - 1:00 PMNYC/JFK Airport - 8.0" - 7:00 PMFlushing - 7.5" - 2:58 PMNYC/LaGuardia Airport - 7.4" - 7:00 PMPort Richmond - 12.2" - 4:30 PMGreat Kills - 10.8" - 6:51 PMDongan Hills - 10.2" - 5:05 PMOakwood Heights - 7.0" - 12:00 PMBaldwin - 15.1" - 2:45 PMEast Hills - 14.0" - 5:15 PMCarle Place - 13.7" - 2:30 PMMassapequa - 13.0" - 7:00 PMWest Hempstead - 12.5" - 6:24 PM1 WNW Manhasset - 12.0" - 5:51 PMJericho - 12.0" - 3:46 PMBethpage - 11.0" - 4:30 PMHicksville - 10.5" - 4:00 PMEast Meadow - 10.4" - 5:15 PMRoslyn - 10.0" - 7:55 PMGarden City - 10.0" - 7:47 PMOld Brookville - 10.0" - 7:53 PMGlen Head - 10.0" - 7:58 PMTerryville - 16.4" - 6:45 PM1 S Bohemia - 16.3" - 4:15 PMMiddle Island - 16.0" - 4:35 PMIslip Airport - 15.8" - 7:00 PMNorth Babylon - 15.7" - 6:55 PMSmithtown - 15.0" - 8:00 PMSayville - 14.6" - 3:43 PMEastport - 14.5" - 5:30 PMMattituck - 13.6" - 7:00 PMFarmingville - 13.0" - 5:30 PM1 WSW East Hauppauge - 12.6" - 7:38 PMBrookhaven - 12.5" - 5:00 PMPatchogue - 12.5" - 2:59 PMCommack - 12.4" - 3:30 PMMedford - 12.3" - 1:15 PMSouth Huntington - 12.2" - 4:15 PMYaphank - 12.1" - 6:30 PMWest Islip - 12.0" - 4:50 PMUpton - 12.0" - 7:00 PMSaint James - 11.7" - 4:35 PMCalverton - 11.0" - 1:50 PMFarmingville - 10.5" - 2:42 PMIslip - 9.5" - 12:35 PMMiller Place - 9.0" - 12:24 PMSound Beach - 8.8" - 4:15 PMRidge - 8.2" - 3:04 PMMount Sinai - 7.5" - 12:30 PMGardnertown - 8.5" - 4:00 PMSalisbury Mills - 8.0" - 3:29 PMMonroe - 7.5" - 3:01 PMHighland Mills - 7.4" - 4:00 PMVails Gate - 6.0" - 2:41 PMMount Hope - 6.0" - 7:20 PMNew Windsor - 6.0" - 4:28 PMMahopac - 7.0" - 6:00 PMNyack - 7.0" - 2:47 PMSpring Valley - 5.0" - 3:10 PMHarrison - 12.5" - 6:55 PMYonkers - 12.2" - 7:15 PMWhite Plains - 12.0" - 4:00 PMMamaroneck - 12.0" - 5:30 PMElmsford - 11.1" - 5:45 PMLarchmont - 11.0" - 5:30 PMScarsdale - 11.0" - 5:00 PMArmonk - 10.0" - 5:00 PMMount Kisco - 9.0" - 5:05 PMHastings-On-hudson - 7.5" - 6:53 PMArdsley - 7.5 3:00 PMIrvington - 3.5 12:10 PMCresskill - 8.8" - 5:00 PMHaworth - 8.1" - 3:15 PMEnglewood - 7.1" - 4:45 PMWestwood - 6.2" - 1:20 PMParamus - 6.1" - 5:15 PMRutherford - 5.8" - 4:30 PMFranklin Lakes - 5.8" - 12:45 PMRidgewood - 5.5" - 4:30 PMHasbrouck Heights - 5.2" - 4:30 PMMontvale - 4.0" - 12:55 PMRamsey - 4.0" - 4:30 PMWest Orange - 7.0" - 4:00 PMWest Caldwell - 6.0" - 5:56 PMBelleville - 5.9" - 4:30 PMNewark Heights - 5.0" - 4:30 PMCedar Grove - 4.5" - 4:15 PMHoboken - 8.8" - 3:46 PMHarrison - 8.0" - 5:30 PMWayne - 6.5" - 4:30 PMPompton Lakes - 3.0" - 1:00 PMElizabeth - 8.5" - 4:10 PMNewark Airport - 8.4" - 7:00 PMStratford - 13.2" - 3:08 PMMonroe - 13.0" - 3:07 PMNewtown - 12.6" - 6:00 PMWeston - 12.5" - 6:30 PMWilton - 12.5" - 4:45 PMNorwalk - 12.0" - 4:10 PMBethel - 11.0" - 5:50 PMGreenwich - 11.0" - 4:30 PMNew Canaan - 10.4" - 3:15 PMNew Fairfield - 9.5" - 4:45 PMRidgefield - 9.0" - 2:15 PM1 E Berkshire - 8.5" - 5:30 PMBridgeport Airport - 8.0" - 1:00 PMBrookfield - 7.9" - 6:45 PMKillingworth - 13.0" - 7:00 PMHaddam - 10.5" - 5:15 PMClinton - 8.5" - 12:45 PMSouthbury - 14.2" - 6:20 PMSeymour - 14.1" - 5:34 PMBranford - 13.5" - 7:00 PMBethany - 13.5" - 6:18 PMCheshire - 11.8" - 6:00 PMNorth Haven - 11.8" - 5:59 PMNorthford - 11.7" - 4:20 PMMilford - 11.6" - 1:20 PM1 ESE Platts Mills - 11.5" - 5:00 PM1 ESE North Haven - 11.5" - 4:53 PMEast Wallingford - 10.2" - 3:57 PMMadison - 10.0" - 6:30 PMWaterbury - 9.2" - 4:30 PMLedyard Center - 10.5" - 3:13 PMGales Ferry - 9.5" - 6:57 PMNorwich - 8.5" - 2:00 PMStonington - 8.0" - 2:09 PM2 SSE Shewville - 8.0" - 3:15 PMIf you have some snow totals you want to share with us, take a photo of a ruler in the snow and send it to us using the hashtag #abc7NY on Instagram or Twitter.