Who has won the NBA Finals? Championship winners by year



The Oklahoma City Thunder defeated the Indiana Pacers in seven games to win the2025 NBA Finalsand take home the Larry O'Brien Trophy. Check out a complete list of NBA champions:

2025 -- Oklahoma City Thunder over Indiana Pacers

2024 -- Boston Celtics over Dallas Mavericks

2023 -- Denver Nuggets overMiami Heat

2022 -- Golden State Warriorsover Boston Celtics

2021 -- Milwaukee Bucksover Phoenix Suns

2020 -- Los Angeles Lakersover Miami Heat

2019 -- Toronto Raptorsover Golden State Warriors

2018 -- Golden State Warriors over Cleveland Cavaliers

2017 -- Golden State Warriors over Cleveland Cavaliers

2016 -- Cleveland Cavaliersover Golden State Warriors

2015 -- Golden State Warriors over Cleveland Cavaliers

2014 -- San Antonio Spursover Miami Heat

2013 -- Miami Heatover San Antonio Spurs

2012 -- Miami Heat over Oklahoma City Thunder

2011 -- Dallas Mavericksover Miami Heat

2010 -- Los Angeles Lakers over Boston Celtics

2009 -- Los Angeles Lakers over Orlando Magic

2008 -- Boston Celticsover Los Angeles Lakers

2007 -- San Antonio Spurs over Cleveland Cavaliers

2006 -- Miami Heat over Dallas Mavericks

2005 -- San Antonio Spurs over Detroit Pistons

2004 -- Detroit Pistonsover Los Angeles Lakers

2003 -- San Antonio Spurs over New Jersey Nets

2002 -- Los Angeles Lakers over New Jersey Nets

2001 -- Los Angeles Lakers over Philadelphia 76ers

2000 -- Los Angeles Lakers over Indiana Pacers

1999 -- San Antonio Spurs over New York Knicks

1998 -- Chicago Bullsover Utah Jazz

1997 -- Chicago Bulls over Utah Jazz

1996 -- Chicago Bulls over Seattle SuperSonics

1995 -- Houston Rocketsover Orlando Magic

1994 -- Houston Rockets over New York Knicks

1993 -- Chicago Bulls over Phoenix Suns

1992 -- Chicago Bulls over Portland Trail Blazers

1991 -- Chicago Bulls over Los Angeles Lakers

1990 -- Detroit Pistons over Portland Trail Blazers

1989 -- Detroit Pistons over Los Angeles Lakers

1988 -- Los Angeles Lakers over Detroit Pistons

1987 -- Los Angeles Lakers over Boston Celtics

1986 -- Boston Celtics over Houston Rockets

1985 -- Los Angeles Lakers over Boston Celtics

1984 -- Boston Celtics over Los Angeles Lakers

1983 -- Philadelphia 76ersover Los Angeles Lakers

1982 -- Los Angeles Lakers over Philadelphia 76ers

1981 -- Boston Celtics over Houston Rockets

1980 -- Los Angeles Lakers over Philadelphia 76ers

1979 -- Seattle SuperSonics over Washington Bullets

1978 -- Washington Bullets over Seattle SuperSonics

1977 -- Portland Trail Blazersover Philadelphia 76ers

1976 -- Boston Celtics over Phoenix Suns

1975 -- Golden State Warriors over Washington Bullets

1974 -- Boston Celtics over Milwaukee Bucks

1973 -- New York Knicksover Los Angeles Lakers

1972 -- Los Angeles Lakers over New York Knicks

1971 -- Milwaukee Bucks over Baltimore Bullets

1970 -- New York Knicks over Los Angeles Lakers

1969 -- Boston Celtics over Los Angeles Lakers

1968 -- Boston Celtics over Los Angeles Lakers

1967 -- Philadelphia 76ers over San Francisco Warriors

1966 -- Boston Celtics over Los Angeles Lakers

1965 -- Boston Celtics over Los Angeles Lakers

1964 -- Boston Celtics over San Francisco Warriors

1963 -- Boston Celticsover Los Angeles Lakers

1962 -- Boston Celticsover Los Angeles Lakers

1961 -- Boston Celtics over St. Louis Hawks

1960 -- Boston Celticsover St. Louis Hawks

1959 -- Boston Celtics overMinneapolis Lakers

1958 -- St. Louis Hawks overBoston Celtics

1957 -- Boston Celtics over St. Louis Hawks

1956 -- Philadelphia Warriors over Fort Wayne Pistons

1955 -- Syracuse Nationalsover Fort Wayne Pistons

1954 -- Minneapolis Lakers overSyracuse Nationals

1953 -- Minneapolis Lakers over New York Knicks

1952 -- Minneapolis Lakers over New York Knicks

1951 -- Rochester Royals over New York Knicks

1950 -- Minneapolis Lakersover Syracuse Nationals

