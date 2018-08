SNOW TOTALS: How much snow fell across the New York area

MANHATTAN

Snow totals are being compiled from around the New York City and Tri-State area as another nor'easter slammed the region on March 21 -- the first full day of spring and into March 22.See the snow totals as officially reported by the National Weather Service below (and keep checking back for updates):Grammercy Park 10.0 1115 PM 3/21Central Park 8.2 100 AM 3/22Harlem 8.0 1027 PM 3/21San Juan Hill 4.2 1110 PM 3/21Bayside 13.7 124 AM 3/22Little Neck 13.2 415 AM 3/22Queens Village 12.0 1048 PM 3/21Cedar Manor 10.2 230 AM 3/22Whitestone 10.0 101 AM 3/22NYC/LaGuardia Airpor 8.7 100 AM 3/22NYC/JFK Airport 8.4 100 AM 3/22Ridgewood 8.2 1024 PM 3/21Woodlawn - 7.6" - 8:30 PM 3/21Riverdale - 5.5" - 11:00 PM 3/21Bedford-Stuyvesant 12.7 100 AM 3/22East Flatbush 11.0 1208 AM 3/221 S Flatlands 10.5 130 AM 3/22Park Slope 8.5 1209 AM 3/22Bath Beach 8.0 100 AM 3/22Midwood 7.5 1218 AM 3/221 S Cobble Hill 5.4 1130 PM 3/21Westerleigh- 7.2" - 8:28 PM 3/21Sunnyside - 10.4 - 9:20 PM 3/21Dongan Hills - 7.6" - 12:05 AM 3/22New Dorp - 5.1" - 5:00 PM 3/21Dongan Hills - 7.6" - 12:05 AM 3/22Great Hills - 3.0" - 6:00 PM 3/21Old Bethpage 14.4 335 AM 3/22Massapequa Park 14.2 145 AM 3/22Hicksville 14.0 303 AM 3/22Levittown 12.8 210 AM 3/22New Hyde Park 12.5 350 AM 3/22North Merrick 11.6 115 AM 3/22Glen Cove 11.5 105 AM 3/22North Massapequa 10.9 1202 AM 3/22Old Brookville 10.2 1112 PM 3/21Glen Head 10.0 1100 PM 3/21Garden City 9.5 1113 PM 3/21East Meadow 9.5 1110 PM 3/21East Williston 9.0 1100 PM 3/21Valley Stream 8.9 1232 AM 3/22Long Beach 8.8 1245 AM 3/22Franklin Square 8.5 200 AM 3/22Massapequa 8.2 1100 PM 3/21Merrick 8.0 1205 AM 3/22West Hempstead 4.0 510 AM 3/22Bay Shore 19.3 345 AM 3/22Patchogue 19.0 200 AM 3/22Commack 16.7 255 AM 3/22North Babylon 14.3 340 AM 3/22West Sayville 14.2 430 AM 3/222 SE Smithtown 14.2 200 AM 3/22Islip Airport 14.0 1200 AM 3/22Sayville 13.8 455 AM 3/22Dix Hills 13.5 115 AM 3/22Medford 13.3 230 AM 3/22Shirley 13.1 230 AM 3/22West Babylon 12.5 1244 AM 3/22Lake Grove 12.5 1140 PM 3/21Smithtown 12.3 1155 PM 3/21Farmingville 11.5 1100 PM 3/21 8.6 INCHES AFTER 7:00PMBlue Point 11.0 1106 PM 3/21Lake Ronkonkoma 11.0 1101 PM 3/21Centereach 10.5 200 AM 3/22West Islip 9.5 1119 PM 3/21Saint James 9.2 1138 PM 3/21Stony Brook 9.1 1136 PM 3/21Holbrook 9.0 1031 PM 3/21Ronkonkoma 9.0 1043 PM 3/21Upton 8.8 200 AM 3/22Yaphank 8.5 1100 PM 3/21Miller Place 8.0 1050 PM 3/21Port Jefferson Stati 7.0 1100 PM 3/212 SE Ridge 5.6 1259 AM 3/22Calverton 4.7 230 AM 3/22Orient 3.0 1058 PM 3/21White Plains - 10.5" - 10:30 PM 3/21Croton-On-hudson - 2.7" - 11:00 PM 3/21Amonk - 5.4" - 10:45 PM 3/21Ardsley - 4.0" - 4:00 PM 3/21Rye Brook - 3.5" - 3:10 PM 3/21New Rochelle - 3.5" - 5:30 PM 3/21Brewster 4.6 430 AM 3/22Monroe 7.0 345 AM 3/22Greenwood Lake - 0.5" - 4:00 PM 3/21Greenville - 0.1 - 4:00 PM 3/21Warwick - 0.3" - 5:27 PM 3/21Gardnertown - 4.0" - 1:24 AM 3/22Chestnut Ridge - 3.0" - 3:00 PM 3/21Sloatsburg - 1.5" - 7:00 PM 3/21Stony Point - 0.4" - 8:50 PM 3/21Ridgewood 6.3 1025 PM 3/21Hasbrouck Heights - 6.5" - 10:00 PM 3/21Westwood 8.2 308 AM 3/22Elmwood Park - 5.0" - 4:15 PM 3/21Englewood - 4.9" - 5:40 PM 3/21River Vale - 5.1" - 10:30 PM 3/21East Rutherford 5.3 150 AM 3/22Paramus - 4.0" - 3:35 PM 3/21Hackensack - 3.8" - 6:30 PM 3/21Ramsey - 3.0" - 4:20 PM 3/21Franklin Lakes - 4.8" - 10:30 PM 3/21Bloomfield - 6.6" - 7:00 PM 3/21Cedar Grove - 6.3" - 12:45 AM 3/22West Caldwell - 5.1" - 9:15 PM 3/21Harrison 9.0 415 AM 3/22Hoboken 8.5 1240 AM 3/22Kearny - 9.1" - 10:00 PM 3/21Jersey City - 6.7" - 9:04 PM 3/21Harrison - 6.5" - 6:15 PM 3/21Hawthorne - 3.5" - 4:00 PM 3/21Ringwood - 5.2" - 10:00 PM 3/21Wanaque - 2.5" - 5:00 PM 3/21Hewitt - 1.1" - 6:00 PM 3/21Elizabeth - 7.0" - 7:30 PM 3/21Newark Airport - 7.9" - 1:00 AM 3/22Roselle 11.8 457 AM 3/22Roselle Park 8.2 1030 PM 3/21Cranford 6.1 1045 PM 3/21Union - 5.5" - 11:30 PM 3/21Fairfield 6.5 1245 AM 3/22New Fairfield 5.0 415 AM 3/22Stamford 4.5 1145 PM 3/21Bethel 2.0 1055 PM 3/21Easton 1.5 1045 PM 3/21Waterbury 1.6 400 AM 3/22North Haven 1.0 1030 PM 3/21If you have some snow totals you want to share with us, take a photo of a ruler in the snow and send it to us using the hashtag #abc7NY on Instagram or Twitter.