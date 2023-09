How much rain fell in New York City, New York, New Jersey, and Connecticut

Flooding across the Tri-State area

Rainfall totals across NYC, NY, NJ and CT from the winter storm on September 29, 2023

NEW YORK (WABC) -- A coastal storm brought heavy rain to New York City and across the Tri-State on Friday.

As much as a half-foot of rain fell in Brooklyn.

Here are the latest reports from the National Weather Service:

NEW YORK CITY

...Bronx County...

Harlem 2.66 in 0930 AM 09/29 AWS

Fordham 2.52 in 0930 AM 09/29 NYSM

...Kings County...

Brooklyn 5.97 in 0925 AM 09/29 CWOP

South Slope 5.76 in 0930 AM 09/29 CWOP

Prospect Park 5.31 in 0925 AM 09/29 AWS

Brooklyn College 4.67 in 0930 AM 09/29 NYSM

Sheepshead Bay 4.55 in 0915 AM 09/29 CWOP

Dyker Heights 4.03 in 0930 AM 09/29 CWOP

...New York (Manhattan) County...

Central Park 4.46 in 1000 AM 09/29 ASOS

Midtown Manhattan 3.99 in 0930 AM 09/29 NYSM

Manhattan 2.79 in 0915 AM 09/29 CWOP

NEW YORK 2.47 in 0915 AM 09/29 CWOP

Washington Heights 1.44 in 0835 AM 09/29 AWS

P.S. 334 - The Anderson Sc N 1.34 in 0929 AM 09/29 URBANET

...Queens County...

OZONE PARK 4.83 in 0926 AM 09/29 CWOP

NYC/JFK Airport 4.08 in 0851 AM 09/29 ASOS

Kew Garden Hills 3.96 in 0930 AM 09/29 NYSM

Bellerose 3.69 in 0921 AM 09/29 CWOP

Howard Beach 3.24 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Little Neck 0.3 SE 2.34 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Beechhurst 2.25 in 0930 AM 09/29 CWOP

NYC/La Guardia 1.75 in 0851 AM 09/29 ASOS

...Richmond County...

Staten Island 2.49 in 0915 AM 09/29 CWOP

College of Staten Island 2.27 in 0930 AM 09/29 NYSM

Eltingville 1.94 in 0915 AM 09/29 CWOP

Connecticut

...Fairfield County...

Shelton 2.18 in 0925 AM 09/29 AWS

Fairfield 2.11 in 0925 AM 09/29 CWOP

Stamford 1.97 in 0925 AM 09/29 AWS

NEWTOWN 1.89 in 0929 AM 09/29 CWOP

SHELTON 1.83 in 0915 AM 09/29 CWOP

Shelton 1.68 in 0900 AM 09/29 COCORAHS

Stratford 1.66 in 0600 AM 09/29 COCORAHS

Redding 1.55 in 0925 AM 09/29 CWOP

Westport 1.53 in 0930 AM 09/29 CWOP

Redding Ridge 1.51 in 0915 AM 09/29 CWOP

New Canaan 1.46 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Stratford 1.43 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Bridgeport Airport 1.40 in 0852 AM 09/29 ASOS

Sandy Hook 1.40 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Danbury 1.32 in 0929 AM 09/29 AWS

Bethel 1.31 in 0843 AM 09/29 COCORAHS

2 SW Bridgeport 1.30 in 0930 AM 09/29 AWS

Bethel 4.5 SSE 1.29 in 0732 AM 09/29 COCORAHS

Danbury Airport 1.25 in 0853 AM 09/29 ASOS

Darien 3.6 N 1.25 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Brookfield 1.21 in 0930 AM 09/29 AWS

Trumbull 0.9 W 1.21 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Norwalk 1.15 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Ridgefield 1.04 in 0912 AM 09/29 AWS

Ridgefield 2.4 NNE 1.03 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

2 W Bridgeport 1.00 in 0929 AM 09/29 AWS

...New Haven County...

Waterbury Airport 1.83 in 0851 AM 09/29 AWOS

Hamden 1.41 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Milford 1.40 in 0925 AM 09/29 CWOP

WOODBRIDGE 1.17 in 0930 AM 09/29 CWOP

Bethany 1.11 in 0920 AM 09/29 CWOP

Bethany 1.3 SW 1.10 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Waterbury 1.05 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Wolcott 1.05 in 0930 AM 09/29 AWS

...New Jersey...

...Bergen County...

Park Ridge 1.76 in 0925 AM 09/29 IFLOWS

Tenafly 1.71 in 0925 AM 09/29 CWOP

Tenafly 1.69 in 0926 AM 09/29 CWOP

Oakland 1.64 in 0815 AM 09/29 COCORAHS

Fair Lawn 1.62 in 0930 AM 09/29 CWOP

0.6 SW Hillsdale 1.58 in 0925 AM 09/29 IFLOWS

New Milford 1.54 in 0925 AM 09/29 AWS

0.6 W Oakland 1.51 in 0900 AM 09/29 HADS

Hasbrouck Heights 1.47 in 0929 AM 09/29 CWOP

Paramus 1.47 in 0929 AM 09/29 AWS

Leonia 1.46 in 0930 AM 09/29 AWS

Montvale 1.8 ESE 1.37 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

River Vale 1.36 in 0930 AM 09/29 AWS

Tenafly 1.35 in 0930 AM 09/29 AWS

Glen Rock 0.4 WNW 1.33 in 0745 AM 09/29 COCORAHS

Emerson 1.25 in 0922 AM 09/29 CWOP

1 SW Ramsey 1.21 in 0930 AM 09/29 AWS

Lodi 1.20 in 0845 AM 09/29 IFLOWS

Bergenfield 1.14 in 0915 AM 09/29 CWOP

North Arlington 1.14 in 0810 AM 09/29 COCORAHS

Lyndhurst Twp 1.6 NW 1.10 in 0830 AM 09/29 COCORAHS

Hasbrouck Heights 0.9 SW 1.02 in 0730 AM 09/29 COCORAHS

...Essex County...

Caldwell 2.38 in 0911 AM 09/29 ASOS

WEST CALDWELL 2.31 in 0925 AM 09/29 CWOP

CEDAR GROVE 2.18 in 0929 AM 09/29 CWOP

0.6 SW Caldwell 2.08 in 0845 AM 09/29 IFLOWS

Fairfield 1.56 in 0900 AM 09/29 AWS

Verona 1.52 in 0810 AM 09/29 COCORAHS

West Caldwell 1.50 in 0930 AM 09/29 AWS

Livingston 1.49 in 0930 AM 09/29 CWOP

Newark 1.44 in 0929 AM 09/29 AWS

Irvington 1.40 in 0930 AM 09/29 AWS

Livingston Twp 2.0 NNE 1.29 in 0830 AM 09/29 COCORAHS

Maplewood 1.24 in 0838 AM 09/29 COCORAHS

Orange Reservoir 1.24 in 0900 AM 09/29 IFLOWS

Montclair 1.06 in 0930 AM 09/29 AWS

Bloomfield 1.02 in 0925 AM 09/29 CWOP

...Hudson County...

Hoboken 2.40 in 0927 AM 09/29 CWOP

1 ENE Jersey City 2.15 in 0930 AM 09/29 AWS

1 W Hoboken 2.05 in 0930 AM 09/29 AWS

Harrison 1.75 in 1000 AM 09/29 AWS

Kearny 1.40 in 0925 AM 09/29 CWOP

...Passaic County...

Wayne 1.80 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Hawthorne 1.77 in 0930 AM 09/29 CWOP

0.8 E West Paterson 1.64 in 0845 AM 09/29 HADS

Little Falls Twp 0.2 NE 1.61 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Little Falls 1.31 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Passaic 1.11 in 0915 AM 09/29 CWOP

Wayne 1.09 in 0915 AM 09/29 CWOP

Ringwood 1.08 in 0910 AM 09/29 RAWS

0.8 SE Pompton Lakes 1.07 in 0830 AM 09/29 HADS

Clifton 1.05 in 0930 AM 09/29 AWS

...Union County...

Kenilworth 1.65 in 0915 AM 09/29 CWOP

Union 1.45 in 0923 AM 09/29 CWOP

Mountainside 1.29 in 0830 AM 09/29 IFLOWS

Newark Airport 1.22 in 0851 AM 09/29 ASOS

Linden Airport 1.19 in 0915 AM 09/29 AWOS

New Providence 1.19 in 0730 AM 09/29 COCORAHS

Bayside 1.09 in 0930 AM 09/29 CWOP

Clark 1.09 in 0747 AM 09/29 COCORAHS

...New York...

...Nassau County...

Valley Stream 4.00 in 0926 AM 09/29 CWOP

East Rockaway 3.69 in 0930 AM 09/29 CWOP

Great Neck 3.58 in 0926 AM 09/29 CWOP

Port Washington 0.8 N 3.01 in 0914 AM 09/29 COCORAHS

Hewlett 2.70 in 0930 AM 09/29 AWS

Glen Head 2.20 in 0930 AM 09/29 AWS

Carle Place 2.18 in 0930 AM 09/29 CWOP

Mineola 2.15 in 0930 AM 09/29 AWS

Herricks 1.99 in 0703 AM 09/29 COCORAHS

Hicksville 1.97 in 0929 AM 09/29 CWOP

Syosset 1.92 in 0930 AM 09/29 CWOP

Muttontown 1.72 in 0925 AM 09/29 CWOP

Levittown 1.58 in 0915 AM 09/29 CWOP

Albertson 0.2 SSE 1.47 in 0715 AM 09/29 COCORAHS

Freeport 1.47 in 0930 AM 09/29 AWS

Oyster Bay 1.44 in 0915 AM 09/29 CWOP

North Massapequa 1.40 in 0925 AM 09/29 CWOP

Bellmore 1.28 in 0925 AM 09/29 CWOP

Syosset 1.27 in 0830 AM 09/29 COOP

Wantagh 1.27 in 0930 AM 09/29 NYSM

Merrick 1.26 in 0925 AM 09/29 CWOP

Massapequa Park 1.12 in 0915 AM 09/29 CWOP

...Putnam County...

Lake Carmel 2.29 in 0926 AM 09/29 CWOP

Mahopac 1.80 in 0930 AM 09/29 AWS

Brewster 1.69 in 0930 AM 09/29 NYSM

Carmel Hamlet 1.62 in 0818 AM 09/29 COOP

Putnam Valley 1.26 in 0929 AM 09/29 CWOP

...Rockland County...

Spring Valley 3.45 in 0915 AM 09/29 CWOP

Suffern 3.01 in 0930 AM 09/29 NYSM

New Hempstead 0.6 SE 2.65 in 0900 AM 09/29 COCORAHS

Montebello 2.18 in 0915 AM 09/29 CWOP

Nanuet 2.15 in 0830 AM 09/29 IFLOWS

Spring Valley 1.7 SSW 1.73 in 0825 AM 09/29 COCORAHS

0.9 N Montebello 1.68 in 0830 AM 09/29 HADS

Bardonia 1.11 in 0930 AM 09/29 AWS

...Suffolk County...

Dix Hills 1.82 in 0929 AM 09/29 CWOP

Northport 1.69 in 0930 AM 09/29 CWOP

Smithtown 1.53 in 0930 AM 09/29 CWOP

2 E Dix Hills 1.48 in 0930 AM 09/29 AWS

Brightwaters 1.39 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

SMITHTOWN 1.39 in 0915 AM 09/29 CWOP

Bay Shore 1.38 in 0700 AM 09/29 COCORAHS

Islip Terrace 1.38 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Smithtown 2.0 SSW 1.38 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Amityville 1.30 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Saint James 1.30 in 0924 AM 09/29 CWOP

Stony Brook 1.28 in 0930 AM 09/29 NYSM

Port Jefferson Station 1.17 in 0830 AM 09/29 COCORAHS

West Gilgo Beach 1.09 in 0915 AM 09/29 CWOP

North Babylon 1.05 in 0922 AM 09/29 CWOP

N. Babylon 1.01 in 0930 AM 09/29 CWOP

Sayville 1.01 in 0924 AM 09/29 CWOP

...Westchester County...

New Rochelle 2.78 in 0925 AM 09/29 AWS

Rye Brook 2.65 in 0930 AM 09/29 AWS

Rye 2.11 in 0927 AM 09/29 AWS

White Plains Airport 2.06 in 0922 AM 09/29 ASOS

Midland Park 1.96 in 0845 AM 09/29 IFLOWS

Hastings-on-hudson 1.83 in 0930 AM 09/29 CWOP

Ossining 1.78 in 0928 AM 09/29 CWOP

Armonk 1.76 in 0900 AM 09/29 COCORAHS

Somers 1.63 in 0930 AM 09/29 NYSM

Elmsford 1.60 in 0929 AM 09/29 AWS

Tarrytown 1.59 in 0917 AM 09/29 CWOP

Yorktown Heights 1.56 in 0925 AM 09/29 AWS

Mount Kisco 1.52 in 0929 AM 09/29 CWOP

Peekskill 1.46 in 0928 AM 09/29 CWOP

Thornwood 1.27 in 0800 AM 09/29 COCORAHS

Elmsford 1.13 in 0930 AM 09/29 AWS

Katonah 1.11 in 0755 AM 09/29 COCORAHS

South Salem 1.07 in 0747 AM 09/29 COCORAHS

3 ESE Goldens Bridge 1.04 in 0930 AM 09/29 AWS

