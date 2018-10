Kavanaugh Confirmation: How every U.S. Senator voted

Here is how each U.S. Senator voted on Judge Kavanaugh's confirmation : 50: 48Alexander (R-TN), YeaBaldwin (D-WI), NayBarrasso (R-WY), YeaBennet (D-CO), NayBlumenthal (D-CT), NayBlunt (R-MO), YeaBooker (D-NJ), NayBoozman (R-AR), YeaBrown (D-OH), NayBurr (R-NC), YeaCantwell (D-WA), NayCapito (R-WV), YeaCardin (D-MD), NayCarper (D-DE), NayCasey (D-PA), NayCassidy (R-LA), YeaCollins (R-ME), YeaCoons (D-DE), NayCorker (R-TN), YeaCornyn (R-TX), YeaCortez Masto (D-NV), NayCotton (R-AR), YeaCrapo (R-ID), YeaCruz (R-TX), YeaDaines (R-MT), Not VotingDonnelly (D-IN), NayDuckworth (D-IL), NayDurbin (D-IL), NayEnzi (R-WY), YeaErnst (R-IA), YeaFeinstein (D-CA), NayFischer (R-NE), YeaFlake (R-AZ), YeaGardner (R-CO), YeaGillibrand (D-NY), NayGraham (R-SC), YeaGrassley (R-IA), YeaHarris (D-CA), NayHassan (D-NH), NayHatch (R-UT), YeaHeinrich (D-NM), NayHeitkamp (D-ND), NayHeller (R-NV), YeaHirono (D-HI), NayHoeven (R-ND), YeaHyde-Smith (R-MS), YeaInhofe (R-OK), YeaIsakson (R-GA), YeaJohnson (R-WI), YeaJones (D-AL), NayKaine (D-VA), NayKennedy (R-LA), YeaKing (I-ME), NayKlobuchar (D-MN), NayKyl (R-AZ), YeaLankford (R-OK), YeaLeahy (D-VT), NayLee (R-UT), YeaManchin (D-WV), YeaMarkey (D-MA), NayMcCaskill (D-MO), NayMcConnell (R-KY), YeaMenendez (D-NJ), NayMerkley (D-OR), NayMoran (R-KS), YeaMurkowski (R-AK), Present, Giving Live PairMurphy (D-CT), NayMurray (D-WA), NayNelson (D-FL), NayPaul (R-KY), YeaPerdue (R-GA), YeaPeters (D-MI), NayPortman (R-OH), YeaReed (D-RI), NayRisch (R-ID), YeaRoberts (R-KS), YeaRounds (R-SD), YeaRubio (R-FL), YeaSanders (I-VT), NaySasse (R-NE), YeaSchatz (D-HI), NaySchumer (D-NY), NayScott (R-SC), YeaShaheen (D-NH), NayShelby (R-AL), YeaSmith (D-MN), NayStabenow (D-MI), NaySullivan (R-AK), YeaTester (D-MT), NayThune (R-SD), YeaTillis (R-NC), YeaToomey (R-PA), YeaUdall (D-NM), NayVan Hollen (D-MD), NayWarner (D-VA), NayWarren (D-MA), NayWhitehouse (D-RI), NayWicker (R-MS), YeaWyden (D-OR), NayYoung (R-IN), Yea----------