How much snow fell across the New York area

...CONNECTICUT...

CT Snow Totals pic.twitter.com/CvJ18d3PHF — Lee Goldberg (@LeeGoldbergABC7) January 17, 2022

...NEW JERSEY...

...NEW YORK...

NEW YORK (WABC) -- A fast-moving winter storm brought a mix of snow, sleet, and rain across the Tri-State on Sunday night and Monday.Below are snow totals reported to the National Weather Service by trained observers:NEW FAIRFIELD 5.0 IN 0230 AM 01/17 TRAINED SPOTTERSHELTON 3.0 IN 0120 AM 01/17 TRAINED SPOTTERRIDGEFIELD 2.0 IN 0630 AM 01/17 COCORAHSWESTON 1.5 IN 1235 AM 01/17 TRAINED SPOTTERMONROE 1.5 IN 0600 AM 01/17 COCORAHSNORWALK 1.1 IN 0700 AM 01/17 COCORAHSBRIDGEPORT AIRPORT 1.0 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBSSEYMOUR 2.8 IN 0200 AM 01/17 TRAINED SPOTTERFRANKLIN LAKES 4.6 IN 1230 AM 01/17 TRAINED SPOTTERMAHWAH 4.1 IN 1200 AM 01/17 PUBLICWESTWOOD 2.2 IN 1140 PM 01/16 TRAINED SPOTTERRIDGEWOOD 1.4 IN 1035 PM 01/16 PUBLICEAST RUTHERFORD 1.4 IN 1050 PM 01/16 TRAINED SPOTTERLIVINGSTON 2.5 IN 1100 PM 01/16 PUBLICWEST ORANGE 2.0 IN 1030 PM 01/16 PUBLICNEWARK AIRPORT 1.0 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBSHARRISON 1.0 IN 1005 PM 01/16 CO-OP OBSERVERJERSEY CITY 0.6 IN 0900 PM 01/16 PUBLICHAWTHORNE 1.4 IN 0700 AM 01/17 COCORAHSCRANFORD 1.4 IN 1100 PM 01/16 TRAINED SPOTTER1 SSW FLATBUSH 0.3 IN 1003 PM 01/16 PUBLICMANHASSET HILLS 0.5 IN 0845 PM 01/16 COCORAHSPLAINVIEW 0.2 IN 0830 PM 01/16 PUBLICCENTRAL PARK 0.8 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBSPORT JERVIS 8.4 IN 0630 AM 01/17 COCORAHSMIDDLETOWN 6.2 IN 0145 AM 01/17 FIRE DEPT/RESCUEMONROE 5.8 IN 0230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER1 W GARDNERTOWN 4.2 IN 0145 AM 01/17 PUBLICWHITESTONE 1.1 IN 0920 PM 01/16 PUBLICNYC/LA GUARDIA 0.4 IN 0100 AM 01/17 PUBLICLITTLE NECK 0.3 IN 0600 AM 01/17 TRAINED SPOTTERLITTLE NECK 0.3 SE 0.3 IN 0700 AM 01/17 COCORAHSNYC/JFK 0.1 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBSWESTERLEIGH 0.5 IN 0830 PM 01/16 PUBLIC1 SW BUCHANAN 5.0 IN 0454 AM 01/17 PUBLICPEEKSKILL 4.5 IN 0145 AM 01/17 PUBLIC3 NNW GOLDENS BRIDGE 4.5 IN 0400 AM 01/17 PUBLICCROTON-ON-HUDSON 2.0 IN 1045 PM 01/16 PUBLICNEW ROCHELLE 0.7 IN 1000 PM 01/16 PUBLIC----------Sc