How much snow fell across the New York area

Below are snow totals reported to the National Weather Service by trained observers:
...CONNECTICUT...
...FAIRFIELD COUNTY...
NEW FAIRFIELD 5.0 IN 0230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
SHELTON 3.0 IN 0120 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
RIDGEFIELD 2.0 IN 0630 AM 01/17 COCORAHS
WESTON 1.5 IN 1235 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
MONROE 1.5 IN 0600 AM 01/17 COCORAHS
NORWALK 1.1 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS
BRIDGEPORT AIRPORT 1.0 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS
...NEW HAVEN COUNTY...
SEYMOUR 2.8 IN 0200 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
CT Snow Totals pic.twitter.com/CvJ18d3PHF— Lee Goldberg (@LeeGoldbergABC7) January 17, 2022
...NEW JERSEY...
...BERGEN COUNTY...
FRANKLIN LAKES 4.6 IN 1230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
MAHWAH 4.1 IN 1200 AM 01/17 PUBLIC
WESTWOOD 2.2 IN 1140 PM 01/16 TRAINED SPOTTER
RIDGEWOOD 1.4 IN 1035 PM 01/16 PUBLIC
EAST RUTHERFORD 1.4 IN 1050 PM 01/16 TRAINED SPOTTER
...ESSEX COUNTY...
LIVINGSTON 2.5 IN 1100 PM 01/16 PUBLIC
WEST ORANGE 2.0 IN 1030 PM 01/16 PUBLIC
NEWARK AIRPORT 1.0 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS
...HUDSON COUNTY...
HARRISON 1.0 IN 1005 PM 01/16 CO-OP OBSERVER
JERSEY CITY 0.6 IN 0900 PM 01/16 PUBLIC
...PASSAIC COUNTY...
HAWTHORNE 1.4 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS
...UNION COUNTY...
CRANFORD 1.4 IN 1100 PM 01/16 TRAINED SPOTTER
NJ SNow Totals @abc7ny pic.twitter.com/euRtdhFDwC— Lee Goldberg (@LeeGoldbergABC7) January 17, 2022
...NEW YORK...
...KINGS COUNTY...
1 SSW FLATBUSH 0.3 IN 1003 PM 01/16 PUBLIC
...NASSAU COUNTY...
MANHASSET HILLS 0.5 IN 0845 PM 01/16 COCORAHS
PLAINVIEW 0.2 IN 0830 PM 01/16 PUBLIC
...NEW YORK COUNTY...
CENTRAL PARK 0.8 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS
...ORANGE COUNTY...
PORT JERVIS 8.4 IN 0630 AM 01/17 COCORAHS
MIDDLETOWN 6.2 IN 0145 AM 01/17 FIRE DEPT/RESCUE
MONROE 5.8 IN 0230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
1 W GARDNERTOWN 4.2 IN 0145 AM 01/17 PUBLIC
...QUEENS COUNTY...
WHITESTONE 1.1 IN 0920 PM 01/16 PUBLIC
NYC/LA GUARDIA 0.4 IN 0100 AM 01/17 PUBLIC
LITTLE NECK 0.3 IN 0600 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
LITTLE NECK 0.3 SE 0.3 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS
NYC/JFK 0.1 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS
...RICHMOND COUNTY...
WESTERLEIGH 0.5 IN 0830 PM 01/16 PUBLIC
...WESTCHESTER COUNTY...
1 SW BUCHANAN 5.0 IN 0454 AM 01/17 PUBLIC
PEEKSKILL 4.5 IN 0145 AM 01/17 PUBLIC
3 NNW GOLDENS BRIDGE 4.5 IN 0400 AM 01/17 PUBLIC
CROTON-ON-HUDSON 2.0 IN 1045 PM 01/16 PUBLIC
NEW ROCHELLE 0.7 IN 1000 PM 01/16 PUBLIC
NY Snow Totals @abc7ny pic.twitter.com/NVCaAJSvx3— Lee Goldberg (@LeeGoldbergABC7) January 17, 2022
RELATED | Watches, warnings and advisories from the National Weather Service
----------
* Get the AccuWeather App
* More AccuWeather
* Follow us on YouTube
* More local news
* Sign up for free newsletters
* Download the abc7NY app for breaking news alerts Submit a News Tip Sc