Weather

How much snow fell across the New York area

By Eyewitness News
NEW YORK (WABC) -- A fast-moving winter storm brought a mix of snow, sleet, and rain across the Tri-State on Sunday night and Monday.

Below are snow totals reported to the National Weather Service by trained observers:

...CONNECTICUT...



...FAIRFIELD COUNTY...
NEW FAIRFIELD 5.0 IN 0230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
SHELTON 3.0 IN 0120 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
RIDGEFIELD 2.0 IN 0630 AM 01/17 COCORAHS
WESTON 1.5 IN 1235 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
MONROE 1.5 IN 0600 AM 01/17 COCORAHS
NORWALK 1.1 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS
BRIDGEPORT AIRPORT 1.0 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS

...NEW HAVEN COUNTY...
SEYMOUR 2.8 IN 0200 AM 01/17 TRAINED SPOTTER



...NEW JERSEY...



...BERGEN COUNTY...
FRANKLIN LAKES 4.6 IN 1230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
MAHWAH 4.1 IN 1200 AM 01/17 PUBLIC
WESTWOOD 2.2 IN 1140 PM 01/16 TRAINED SPOTTER
RIDGEWOOD 1.4 IN 1035 PM 01/16 PUBLIC
EAST RUTHERFORD 1.4 IN 1050 PM 01/16 TRAINED SPOTTER

...ESSEX COUNTY...
LIVINGSTON 2.5 IN 1100 PM 01/16 PUBLIC

WEST ORANGE 2.0 IN 1030 PM 01/16 PUBLIC
NEWARK AIRPORT 1.0 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS

...HUDSON COUNTY...
HARRISON 1.0 IN 1005 PM 01/16 CO-OP OBSERVER
JERSEY CITY 0.6 IN 0900 PM 01/16 PUBLIC

...PASSAIC COUNTY...
HAWTHORNE 1.4 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS

...UNION COUNTY...
CRANFORD 1.4 IN 1100 PM 01/16 TRAINED SPOTTER


...NEW YORK...



...KINGS COUNTY...
1 SSW FLATBUSH 0.3 IN 1003 PM 01/16 PUBLIC

...NASSAU COUNTY...
MANHASSET HILLS 0.5 IN 0845 PM 01/16 COCORAHS
PLAINVIEW 0.2 IN 0830 PM 01/16 PUBLIC

...NEW YORK COUNTY...
CENTRAL PARK 0.8 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS

...ORANGE COUNTY...
PORT JERVIS 8.4 IN 0630 AM 01/17 COCORAHS

MIDDLETOWN 6.2 IN 0145 AM 01/17 FIRE DEPT/RESCUE
MONROE 5.8 IN 0230 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
1 W GARDNERTOWN 4.2 IN 0145 AM 01/17 PUBLIC

...QUEENS COUNTY...
WHITESTONE 1.1 IN 0920 PM 01/16 PUBLIC
NYC/LA GUARDIA 0.4 IN 0100 AM 01/17 PUBLIC
LITTLE NECK 0.3 IN 0600 AM 01/17 TRAINED SPOTTER
LITTLE NECK 0.3 SE 0.3 IN 0700 AM 01/17 COCORAHS
NYC/JFK 0.1 IN 0100 AM 01/17 OFFICIAL NWS OBS

...RICHMOND COUNTY...
WESTERLEIGH 0.5 IN 0830 PM 01/16 PUBLIC

...WESTCHESTER COUNTY...
1 SW BUCHANAN 5.0 IN 0454 AM 01/17 PUBLIC
PEEKSKILL 4.5 IN 0145 AM 01/17 PUBLIC
3 NNW GOLDENS BRIDGE 4.5 IN 0400 AM 01/17 PUBLIC
CROTON-ON-HUDSON 2.0 IN 1045 PM 01/16 PUBLIC
NEW ROCHELLE 0.7 IN 1000 PM 01/16 PUBLIC



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