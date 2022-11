How much snow fell in Buffalo and the surrounding area

Snow totals across the Buffalo area and northern New York from lake-effect snow in November 2022

NEW YORK (WABC) -- The Buffalo metro area was hit particularly hard by historic lake effect snow, with some areas south of the city receiving more than 5 feet by early Saturday.

According to the National Weather Service, the suburb of Orchard Park, home to the NFL's Buffalo Bills, reported 77 inches (196 centimeters) by early Saturday. About 80 miles (129 kilometers) northeast of the city, the town of Natural Bridge, near the Fort Drum Army base, reported just under 6 feet.

The top 5 snowfall locations as of early Saturday afternoon are:

ORCHARD PARK in Erie County with 77 inches

HAMBURG in Erie County with 73.7 inches

NATURAL BRIDGE in Jefferson County with 72.3 inches

BLASDELL in Erie County with 65 inches

ELMA in Erie County with 58.2 inches

Here are more snowfall reports from the National Weather Service:

...ALLEGANY COUNTY...

RUSHFORD 4.0 IN 0700 AM 11/19 COOP

WELLSVILLE 2.4 ENE 2.1 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

ANGELICA 2.0 IN 0700 AM 11/19 COOP

ALFRED 1.8 IN 0700 AM 11/19 COOP

WHITESVILLE 1N 0.5 IN 0700 AM 11/19 COOP

...CATTARAUGUS COUNTY...

ISCHUA 0.4 SSE 7.3 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

FRANKLINVILLE 0.5 NNE 6.9 IN 0755 AM 11/19 COCORAHS

ALLEGANY STATE PARK 5.5 IN 0700 AM 11/19 COOP

OLEAN 3.5 IN 0730 AM 11/19 COOP

FRANKLINVILLE 3.5 E 3.0 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

...CHAUTAUQUA COUNTY...

FREDONIA 0.8 WNW 24.0 IN 0500 AM 11/19 COCORAHS

DUNKIRK 1S 22.1 IN 0700 AM 11/19 COOP

FORESTVILLE 2.1 SW 20.0 IN 0830 AM 11/19 COCORAHS

FREDONIA 1.8 WNW 18.0 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

GERRY 0.8 N 12.7 IN 0730 AM 11/19 COCORAHS

KENNEDY 2.6 SE 12.1 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

MAYVILLE 0.2 ESE 10.7 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

FALCONER 0.3 WSW 9.0 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

JAMESTOWN 4ENE 8.9 IN 0700 AM 11/19 COOP

KENNEDY 0.3 NE 8.5 IN 0600 AM 11/19 COCORAHS

...ERIE COUNTY...

ORCHARD PARK 77.0 IN 0700 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

HAMBURG 1.9 NNW 73.7 IN 0900 AM 11/19 COCORAHS

2 SW BLASDELL 65.0 IN 0826 PM 11/18 TRAINED SPOTTER

ELMA 2.7 WSW 58.2 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

1 SW WEST SENECA 49.0 IN 0100 AM 11/19 COCORAHS

EAST AURORA 0.1 ENE 47.5 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

ANGOLA 46.0 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

BOSTON 2.5 NE 43.7 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

WEST SENECA 2.5 SE 43.1 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

WALES 42.0 IN 0700 AM 11/19 COOP

EDEN 1.4 SSE 41.7 IN 0745 AM 11/19 COCORAHS

2 SE WEST SENECA 40.0 IN 0300 AM 11/19 NWS EMPLOYEE

EAST AURORA 2.7 SSE 39.2 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

1 SSW WEST SENECA 38.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

COLDEN 1.4 NNW 37.8 IN 0730 AM 11/19 COCORAHS

COLDEN 1W 37.8 IN 0730 AM 11/19 COOP

1 WNW ALDEN 34.5 IN 0700 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

ALDEN 34.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

3 ENE HOLLAND 33.5 IN 1030 AM 11/18 TRAINED SPOTTER

1 ESE SLOAN 31.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

1 SE LACKAWANNA 31.0 IN 0700 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

BUFFALO AIRPORT 30.2 IN 0700 AM 11/19 OFFICIAL NWS OBS

2 S SNYDER 29.0 IN 0900 AM 11/19 PUBLIC

1 N CHEEKTOWAGA 28.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

GLENWOOD 1.5 SE 27.0 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

WILLIAMSVILLE 3.8 E 26.5 IN 0708 AM 11/19 COCORAHS

2 NNW CHEEKTOWAGA 26.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

2 WSW MILLGROVE 26.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

1 S BUFFALO 26.0 IN 0800 AM 11/19 PUBLIC

LANCASTER 25.5 IN 0900 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

GLENWOOD 1.0 SE 25.4 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

2 SE LANCASTER 24.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

1 N LANCASTER 22.0 IN 1015 AM 11/19 PUBLIC

1 ENE BUFFALO 22.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

2 W SNYDER 22.0 IN 0900 AM 11/19 PUBLIC

CHEEKTOWAGA 2.4 NW 21.0 IN 0901 AM 11/19 COCORAHS

AKRON 2.4 S 18.5 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

SNYDER 0.6 SW 17.3 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

1 NW WILLIAMSVILLE 16.4 IN 0800 AM 11/19 NWS EMPLOYEE

2 ESE HARRIS HILL 15.0 IN 0900 AM 11/19 PUBLIC

BUFFALO 1.2 WNW 13.6 IN 0900 AM 11/19 COCORAHS

EAST AMHERST 1.3 WSW 10.7 IN 0900 AM 11/19 COCORAHS

KENMORE 0.3 ESE 9.4 IN 0745 AM 11/19 COCORAHS

EAST AMHERST 1.2 WNW 9.0 IN 0915 AM 11/19 COCORAHS

1 ENE KENMORE 9.0 IN 0900 AM 11/19 AMATEUR RADIO

KENMORE 0.8 NW 7.6 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

BUFFALO 3.9 N 7.5 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

AMHERST 5.4 NNE 6.4 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

TONAWANDA 3.1 NE 3.3 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

...GENESEE COUNTY...

BATAVIA 3.4 WSW 17.8 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

2 E STAFFORD 11.5 IN 0837 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

LE ROY 1E 9.6 IN 0800 AM 11/19 COOP

STAFFORD 1.8 NE 9.2 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

BATAVIA 7.8 IN 0820 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

LE ROY 7.5 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

...JEFFERSON COUNTY...

3 SW NATURAL BRIDGE 72.3 IN 0730 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

WATERTOWN 57.4 IN 0350 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

FORT DRUM 54.0 IN 1020 AM 11/19 PUBLIC

WEST CARTHAGE 0.3 ENE 47.0 IN 0740 AM 11/19 COCORAHS

4 NW COPENHAGEN 40.0 IN 0400 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

HENDERSON 12.0 IN 0500 AM 11/19 TRAINED SPOTTER

MANNSVILLE 0.3 SE 5.5 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

...LEWIS COUNTY...

6 N CROGHAN 30.0 IN 0700 AM 11/19 PUBLIC

CROGHAN 6.2 N 30.0 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

HIGHMARKET 2W 4.4 IN 0600 AM 11/19 COOP

LOWVILLE 3.5 IN 0700 AM 11/19 COOP

CONSTABLEVILLE 1.2 NW 3.5 IN 0500 AM 11/19 COCORAHS

CHASES LAKE 1.3 IN 0600 AM 11/19 COOP

...LIVINGSTON COUNTY...

AVON 4.0 IN 0945 AM 11/19 COOP

...MONROE COUNTY...

SCOTTSVILLE 0.4 NW 2.3 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

BROCKPORT 1.5 IN 0900 AM 11/19 COOP

PITTSFORD 4.0 SSE 1.3 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

FAIRPORT 0.9 W 0.8 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

...NIAGARA COUNTY...

3 NNW NORTH TONAWANDA 9.0 IN 1034 AM 11/19 PUBLIC

LOCKPORT 0.8 NE 6.8 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

RAPIDS 1.0 SW 6.0 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

LOCKPORT 2.5 ESE 5.3 IN 0700 AM 11/19 COCORAHS

SANBORN 4NE 4.8 IN 0700 AM 11/19 COOP

LOCKPORT 2.8 WNW 4.4 IN 0820 AM 11/19 COCORAHS

NIAGARA FALLS 5.7 E 4.0 IN 0753 AM 11/19 COCORAHS

NORTH TONAWANDA 4.0 IN 0700 AM 11/19 COOP

4 SSW SANBORN 1.9 IN 0715 AM 11/19 PUBLIC

NEWFANE 1W 1.6 IN 0700 AM 11/19 COOP

...ONTARIO COUNTY...

GENEVA 0.5 IN 0800 AM 11/19 COOP

BRISTOL HARBOUR 0.5 IN 0700 AM 11/19 COOP

...ORLEANS COUNTY...

MEDINA 3.6 IN 0800 AM 11/19 COOP

MEDINA 0.4 WNW 3.6 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

LAKESIDE 1.3 IN 0700 AM 11/19 COOP

ALBION 0.1 IN 0630 PM 11/17 COOP

...OSWEGO COUNTY...

MEXICO 2SW 16.8 IN 0700 AM 11/19 COOP

MINETTO 0.1 SE 10.7 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

...WAYNE COUNTY...

MACEDON 2.6 ESE 0.8 IN 0707 AM 11/19 COCORAHS

PALMYRA 1.6 NW 0.4 IN 0800 AM 11/19 COCORAHS

...WYOMING COUNTY...

WARSAW 4W 40.5 IN 0700 AM 11/19 COOP

WYOMING 3W 31.1 IN 0700 AM 11/19 COOP

WARSAW 6SW 18.5 IN 0700 AM 11/19 COOP

SILVER SPRINGS 3N 9.1 IN 0700 AM 11/19 COOP

