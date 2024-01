New York City, New York, New Jersey, and Connecticut rainfall totals

Rainfall totals across NYC, NY, NJ and CT from the storm on January 9, 2024

NEW YORK (WABC) -- A powerful winter storm dumped a general 2-3 inches of rain across the Tri-State area.

Areas to north and west of New York City received the most rain. More than 4 inches of rain fell on parts of Connecticut, in Bergen and Passiac counties in New Jersey, and Orange, Rockland and Westchester counties in New York.

Here is where the most rain fell by county from the National Weather Service:

Connecticut

...Fairfield County...

Ridgefield 2.4 NNE 4.77 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Shelton 4.39 in 0930 AM 01/10 CWOP

Bethel 4.35 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Ridgefield 4.33 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Monroe 4.11 in 0600 AM 01/10 COCORAHS

1 WNW Redding 4.08 in 0930 AM 01/10 AWS

Newtown 5.3 S 3.93 in 0700 AM 01/10 COCORAH

...Middlesex County...

Chester Center 2.7 WNW 4.36 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

...New Haven County...

Seymour 1.2 WSW 4.56 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Hamden 4.50 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Naugatuck 4.50 in 0500 AM 01/10 Public

Waterbury Airport 4.42 in 0851 AM 01/10 AWOS

Naugatuck 3.97 in 0530 AM 01/10 COCORAH

...New London County...

Norwich 5.2 SE 4.51 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Griswold 4.10 in 0730 AM 01/10 COCORAHS

Oakdale 4.01 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Salem 3.6 SE 3.97 in 0800 AM 01/10 COCORAH

New Jersey

...Bergen County...

1 SSE Franklin Lakes 4.48 in 0845 AM 01/10 IFLOWS

Oakland 3.34 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Oakland 3.33 in 0925 AM 01/10 CWOP

Glen Rock 0.4 WNW 3.31 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Mahwah 3.14 in 0935 AM 01/10 AWS

...Essex County...

Essex Fells 3.87 in 0700 AM 01/10 Public

Verona 3.71 in 0755 AM 01/10 COCORAHS

CEDAR GROVE 3.36 in 0922 AM 01/10 CWOP

1 NW Cedar Grove 3.35 in 0900 AM 01/10 Trained Spotter

Caldwell 3.23 in 0853 AM 01/10 ASOS

...Hudson County...

Harrison 2.60 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Jersey City 1.0 NNW 2.60 in 0917 AM 01/10 COCORAHS

Hoboken 2.35 in 0927 AM 01/10 CWOP

...Passaic County...

Oak Ridge Reservoir 4.40 in 0845 AM 01/10 COOP

West Milford 4.39 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

West Milford 4.28 in 0845 AM 01/10 IFLOWS

Charlottesburg Reservoir 4.12 in 0845 AM 01/10 COOP

E Ringwood 3.96 in 0845 AM 01/10 IFLOWS

...Union County...

Bayside 3.61 in 0929 AM 01/10 CWOP

Mountainside 3.28 in 0830 AM 01/10 IFLOWS

New York

...Bronx County...

Fordham 2.79 in 0935 AM 01/10 NYSM

Harlem 1.94 in 0935 AM 01/10 AWS

...Kings County...

Brooklyn College 2.34 in 0935 AM 01/10 NYSM

2 SSE Midwood 2.30 in 0700 AM 01/10 Trained Spotter

...Nassau County...

North Massapequa 2.82 in 0925 AM 01/10 CWOP

Massapequa Park 2.74 in 0930 AM 01/10 CWOP

...New York (Manhattan) County...

Midtown Manhattan 2.54 in 0935 AM 01/10 NYSM

P.S. 334 - The Anderson Sc N 2.31 in 0934 AM 01/10 URBANET

Central Park 1.95 in 0851 AM 01/10 ASOS

...Orange County...

Cornwall On Hudson 4.17 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

US Military Academy 4.11 in 0855 AM 01/10 RAWS

West Point 3.69 in 0933 AM 01/10 AWS

...Putnam County...

Garrison 3.30 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

Mahopac 3.21 in 0924 AM 01/10 Trained Spotter

Brewster 3.19 in 0935 AM 01/10 NYSM

...Queens County...

OZONE PARK 2.71 in 0927 AM 01/10 CWOP

Beechhurst 2.54 in 0930 AM 01/10 CWOP

...Rockland County...

Spring Valley 4.52 in 0915 AM 01/10 CWOP

Pomona 4.30 in 0933 AM 01/10 AWS

Stony Point 3.97 in 0700 AM 01/10 COCORAHS

Suffern 3.95 in 0935 AM 01/10 NYSM

New Hempstead 0.6 SE 3.84 in 0900 AM 01/10 COCORAH

...Suffolk County...

Southold 3.44 in 0935 AM 01/10 NYSM

Coram 0.7 NE 3.40 in 0800 AM 01/10 COCORAHS

SMITHTOWN 3.40 in 0915 AM 01/10 CWOP

...Westchester County...

South Salem 4.12 in 0747 AM 01/10 COCORAHS

Thornwood 3.74 in 0747 AM 01/10 COCORAHS

Midland Park 3.52 in 0845 AM 01/10 IFLOWS

1 S Peach Lake 3.52 in 0935 AM 01/10 AWS

Tarrytown 3.50 in 0917 AM 01/10 CWOP

