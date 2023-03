How much snow fell in New York City, New York, New Jersey, and Connecticut

Snow totals across NYC, NY, NJ and CT from the winter storm on Feb. 27-28, 2023

NEW YORK (WABC) -- A nor'easter is bringing some significant snowfall in the higher elevations of the Tri-State area.

As much as 18 inches has been reported in the Catskills. Only a trace has fallen in Central Park.

Click here to share your snow totals and photos with us.

Here are the latest reports from the National Weather Service:

CONNECTICUT

...Fairfield County...

Bethel 0.5 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

1 NE Bethel 0.5 in 0700 AM 03/14 Public

Ridgefield 0.5 in 0630 AM 03/14 COCORAHS

Ridgefield 2.4 NNE 0.5 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Sandy Hook 0.4 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

Brookfield 0.3 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Bethel 0.2 in 0919 AM 03/14 COCORAHS

Redding 0.2 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Bridgeport Airport T in 0800 AM 03/14 Official NWS Obs

Darien T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

New Canaan T in 0800 AM 03/14 COCORAHS

Norwalk T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

...New Haven County...

Waterbury 0.5 in 0900 AM 03/14 COCORAHS

Naugatuck 0.2 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Bethany 1.3 SW T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Meriden T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Prospect T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Seymour 1.2 WSW T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Southbury 2.3 W T in 0800 AM 03/14 COCORAHS

NEW JERSEY

...Bergen County...

Fair Lawn T in 0620 AM 03/14 COCORAHS

Montvale 1.8 ESE T in 0800 AM 03/14 COCORAHS

Tenafly T in 0730 AM 03/14 COCORAHS

...Essex County...

Montclair T in 0730 AM 03/14 COCORAHS

...Hudson County...

Harrison T in 0800 AM 03/14 COOP

...Passaic County...

6 SW West Milford 2.0 in 0730 AM 03/14 Public

West Milford 1.6 in 0730 AM 03/14 COCORAHS

Hawthorne T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Little Falls T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

...Union County...

New Providence T in 0730 AM 03/14 COCORAHS

Newark Airport T in 0800 AM 03/14 Official NWS Obs

...Hunterdon County...

Lebanon 2.8 N 0.2 in 0645 AM 03/14 COCORAHS

...Morris County...

Budd Lake 3.0 in 1000 AM 03/14 Trained Spotter

1 SSW Brookside 2.5 in 0930 AM 03/14 Trained Spotter

Randolph 2.2 in 0930 AM 03/14 Cocorahs

Jefferson Twp 3.1 WSW 2.0 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

Randolph Twp 2.2 SW 2.0 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

Mine Hill Twp. 1.8 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

Lake Hopatcong 1.3 in 0645 AM 03/14 Public

Hopatcong 2.1 ENE 1.3 in 0644 AM 03/14 COCORAHS

Rockaway 1.0 in 0830 AM 03/14 Trained Spotter

Rockaway 1.0 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

Mendham 3.2 NNW 0.3 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Harding Twp 2.4 W 0.2 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

Denville Twp 1.5 ESE 0.1 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

1 W Morristown 0.1 in 0730 AM 03/14 COCORAHS

...Sussex County...

1 SSE Highland Lakes 7.0 in 0930 AM 03/14 CO-OP Observer

2 SE Montague 5.1 in 0800 AM 03/14 Public

Highland Lakes 3.5 in 0630 AM 03/14 Trained Spotter

Ogdensburg 3.2 in 0930 AM 03/14 Public

Sparta Twp 3.6 SSW 2.5 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Hardyston Twp 3.2 SE 2.2 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

0.7 SE Sussex 1.9 in 0700 AM 03/14 COOP

Wantage Twp 1.1 in 0625 AM 03/14 Public

Sussex 1.3 N 1.0 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Sparta Twp 3.3 NW 1.0 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

4 WSW Wantage Twp 0.9 in 0745 AM 03/14 Trained Spotter

Montague Twp 2.7 WNW 0.7 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

3 N Pellettown 0.6 in 0602 AM 03/14 Trained Spotter

...Warren County...

Blairstown Twp 2.2 ESE 0.6 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Hackettstown 0.3 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

NEW YORK

...New York (Manhattan) County...

Central Park T in 0800 AM 03/14 Official NWS Obs

...Orange County...

1 WNW Monroe 9.0 in 0910 AM 03/14 Trained Spotter

Chester 6.2 in 0800 AM 03/14 Public

Salisbury Mills 6.1 in 0800 AM 03/14 Trained Spotter

Monroe 6.0 in 0700 AM 03/14 Public

Walden 5.6 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Port Jervis 5.5 in 0630 AM 03/14 COCORAHS

Chester 5.0 in 0654 AM 03/14 Public

Highland Mills 4.5 in 0730 AM 03/14 Public

Warwick 4.5 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Cornwall On Hudson 4.0 in 0700 AM 03/14 COCORAHS

Pine Bush 2.8 in 0700 AM 03/14 Public

Greenwood Lake 1.8 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

...Putnam County...

Carmel Hamlet 3.4 in 0821 AM 03/14 COOP

4 NW Putnam Lake 2.0 in 0835 AM 03/14 Public

...Queens County...

Little Neck 0.3 SE T in 0700 AM 03/14 COCORAHS

NYC/JFK T in 0800 AM 03/14 Official NWS Obs

NYC/La Guardia T in 0800 AM 03/14 Official NWS Obs

...Rockland County...

New Hempstead 0.6 SE 1.0 in 0830 AM 03/14 COCORAHS

Spring Valley 1.7 SSW 0.2 in 0800 AM 03/14 COCORAHS

...Suffolk County...

Islip Airport T in 0800 AM 03/14 Official NWS Obs

Upton T in 0800 AM 03/14 Official NWS Obs

...Westchester County...

Peekskill 2.1 in 0730 AM 03/14 Trained Spotter

Shrub Oak 2.0 in 0630 AM 03/14 COCORAHS

2 E Ossining 1.5 in 0900 AM 03/14 Public

South Salem 0.6 in 0715 AM 03/14 COCORAHS

Armonk T in 0800 AM 03/14 COCORAHS

