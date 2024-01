How much snow did you get? Totals from New York City, New York, New Jersey, and Connecticut

Snow totals across NYC, NY, NJ and CT from the winter storm on January 15-16, 2024

NEW YORK (WABC) -- A coastal winter storm brought some snow to New York City and the Tri-State on January 15-16, 2024.

It had been 701 days since Central Park last recorded an inch of snow on a single calendar day, but that streak is over.

Since midnight, an inch of snow had fallen on Central Park and nearly an inch and a half since the storm began on Monday.

Click here to share your snow totals and photos with us.

Here are the latest reports from the National Weather Service:

...Connecticut...

...Fairfield County...

Bridgeport Airport 1.8 in 0700 AM 01/16 Official NWS Obs

Weston 1.8 in 0830 AM 01/16 Trained Spotter

New Canaan 1.2 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Shelton 1.1 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Norwalk 1.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Sandy Hook 1.0 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Stamford 1.0 S 1.0 in 0730 AM 01/16 COCORAHS

Stratford 1.0 in 0600 AM 01/16 COCORAHS

Stratford 1.0 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Ridgefield 2.4 NNE 0.9 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Bethel 0.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Ridgefield 0.8 in 0630 AM 01/16 COCORAHS

Brookfield 0.7 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Monroe 0.5 in 0600 AM 01/16 COCORAHS

...Middlesex County...

Killingworth 2.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Westbrook 2.0 in 0800 AM 01/16 Trained Spotter

Higganum 1.6 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Moodus 0.7 SSW 1.5 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Durham 1.2 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

...New Haven County...

Guilford 1.8 in 0700 AM 01/16 COOP

Madison Center 1.3 N 1.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Hamden 0.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Seymour 1.2 WSW 0.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Waterbury 0.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Meriden 0.5 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Naugatuck 0.5 in 0600 AM 01/16 COCORAHS

...New London County...

1 W Jewett City 2.5 in 0800 AM 01/16 Trained Spotter

Norwich 5.2 SE 2.3 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Preston 2.3 in 0730 AM 01/16 COCORAHS

East Lyme 0.6 N 2.1 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

East Lyme 2.0 in 0600 AM 01/16 COCORAHS

Mystic 2.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Norwich 2.0 in 0600 AM 01/16 COCORAHS

Mystic 1.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

New London 1.8 in 0655 AM 01/16 COCORAHS

Old Lyme 1.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Pawcatuck 1.8 in 0730 AM 01/16 COCORAHS

Stonington 1.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Waterford 1.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Niantic 1.0 in 0430 AM 01/16 COCORAHS

...New Jersey...

...Bergen County...

Oakland 1.5 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Montvale 1.8 ESE 1.2 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Fair Lawn 1.1 in 0717 AM 01/16 COCORAHS

Tenafly 1.1 in 0730 AM 01/16 COCORAHS

...Essex County...

Montclair 1.2 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

...Hudson County...

Jersey City 1.5 in 0845 AM 01/16 Public

Harrison 1.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

...Passaic County...

West Milford 1.7 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Hawthorne 1.4 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Little Falls 1.3 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Wayne 1.2 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

...Union County...

Clark 1.7 in 0739 AM 01/16 COCORAHS

Newark Airport 1.7 in 0700 AM 01/16 Official NWS Obs

New Providence 1.1 in 0730 AM 01/16 COCORAHS

Westfield 1.0 in 0745 AM 01/16 COCORAHS

Westfield 0.8 WSW 1.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

...New York...

...Kings County...

Midwood 1.7 in 0715 AM 01/16 Broadcast Media

...Nassau County...

Farmingdale 2.0 in 0720 AM 01/16 Public

Herricks 2.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Manhasset Hills 2.0 in 0600 AM 01/16 Cocorahs

Oyster Bay 1.8 in 0600 AM 01/16 Law Enforcement

Albertson 0.2 SSE 1.7 in 0730 AM 01/16 COCORAHS

East Meadow 1.7 in 0750 AM 01/16 NWS Employee

Syosset 1.7 in 0800 AM 01/16 COOP

Bellmore 1.3 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

...New York (Manhattan) County...

Central Park 1.4 in 0700 AM 01/16 Official NWS Obs

...Orange County...

0.8 N Port Jervis 2.0 in 0700 AM 01/16 COOP

4 SSE Chester 1.6 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Greenwood Lake 1.5 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Port Jervis 1.4 in 0630 AM 01/16 COCORAHS

Warwick 1.3 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Cornwall On Hudson 1.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

...Putnam County...

Cold Spring 0.8 in 0705 AM 01/16 COCORAHS

Nelsonville 0.3 S 0.8 in 0730 AM 01/16 COCORAHS

...Queens County...

Whitestone 2.2 in 0630 AM 01/16 Public

Howard Beach 2.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Little Neck 0.3 SE 1.8 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

NYC/JFK 1.7 in 0700 AM 01/16 Official NWS Obs

NYC/La Guardia 1.6 in 0700 AM 01/16 Official NWS Obs

...Rockland County...

Spring Valley 1.7 SSW 1.5 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Stony Point 1.4 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

...Suffolk County...

Mount Sinai 3.0 in 0800 AM 01/16 COOP

Center Moriches 2.5 in 0715 AM 01/16 NWS Employee

North Babylon 2.5 in 0650 AM 01/16 Public

East Hampton 2.3 in 0735 AM 01/16 Public

Centerport 2.2 in 0700 AM 01/16 COOP

Islip Airport 2.1 in 0700 AM 01/16 Official NWS Obs

Sayville 2.1 in 0700 AM 01/16 NWS Employee

Upton 2.1 in 0700 AM 01/16 COOP

Bay Shore 2.0 in 0630 AM 01/16 NWS Employee

Centereach 2.0 in 0900 AM 01/16 NWS Employee

Centerport 1.1 SE 2.0 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Nesconset 2.0 in 0824 AM 01/16 COCORAHS

Ridge 1.5 SE 2.0 in 0600 AM 01/16 COCORAHS

Stony Brook 2.0 in 0800 AM 01/16 NWS Employee

Riverhead 1.9 in 0800 AM 01/16 Cocorahs

Centereach 1.8 in 0600 AM 01/16 COCORAHS

Sayville 1.7 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Bay Shore 1.6 in 0700 AM 01/16 COCORAHS

Center Moriches 1.6 in 0600 AM 01/16 COCORAHS

Deer Park 1.0 NE 1.5 in 0520 AM 01/16 COCORAHS

Ridge 0.5 in 1159 PM 01/15 COCORAHS

...Westchester County...

Armonk 1.3 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

Peekskill 1.3 in 0630 AM 01/16 Public

Peekskill 2.8 NNE 1.0 in 0800 AM 01/16 COCORAHS

South Salem 0.8 in 0715 AM 01/16 COCORAHS

