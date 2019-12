Snowfall totals from around the New York area

NEW YORK (WABC) -- Some places got more than a foot of snow from the winter storm, while others saw barely a trace across the Tri-State Area.Here are snowfall totals from Monday's storm from the National Weather Service:(Report shows inches, time/day, and reporter)Fairfield CountyNew Fairfield 6.7 400 AM 12/03 Trained SpotterBridgeport Airport 2.0 1200 AM 12/03 Co-Op ObserverNew London CountyGilman 5.8 517 AM 12/03 Social MediaBergen CountyFranklin Lakes 7.8 1000 PM 12/02 Broadcast MediaEast Rutherford 2.0 710 PM 12/02 Trained SpotterEssex CountyCedar Grove 6.6 425 AM 12/03 PublicEssex Fells 6.2 600 PM 12/02 PublicWest Orange 5.5 900 PM 12/02 PublicBloomfield 4.5 945 PM 12/02 Broadcast MediaMaplewood 2.6 530 PM 12/02 CoCoRaHSNewark 1.1 841 PM 12/02 PublicHudson CountyHarrison 2.2 345 AM 12/03 Co-Op ObserverPassaic CountyWest Milford 9.2 920 PM 12/02 PublicUnion CountyNewark Airport 2.2 100 AM 12/03 FAA ObserverCranford 2.0 810 PM 12/02 PublicNassau CountyMerrick 1.5 501 AM 12/03 Broadcast MediaNew York (Manhattan) CountyCentral Park 1.5 100 AM 12/03 Park ConservancyOrange CountyMiddletown 13.2 1150 PM 12/02 Fire Dept/RescueMonroe 11.3 445 AM 12/03 Trained SpotterWarwick 10.0 1100 PM 12/02 PublicGardnertown 9.1 1134 PM 12/02 Trained SpotterNew Windsor 7.0 1200 AM 12/03 Trained SpotterHamptonburgh 5.0 700 PM 12/02 Trained Spotter1 NNW Cornwall On Hu 3.5 700 PM 12/02 CoCoRaHSQueens CountyNYC/JFK Airport 0.6 100 AM 12/03 FAA ObserverNYC/LaGuardia Airpor 0.3 100 AM 12/03 FAA ObserverRichmond CountyWesterleigh 3.5 1250 AM 12/03 Social MediaRockland CountySloatsburg 5.1 945 PM 12/02 Trained SpotterSuffolk CountyWest Babylon 2.3 1150 PM 12/02 Social MediaUpton 0.8 100 AM 12/03 NWS OfficeIslip Airport 0.6 1200 AM 12/03 FAA ObserverUlster CountySpencertown 21.5"Westchester CountyChappaqua 2.0 835 PM 12/02 PublicCheck the weather any time at abc7NY.com/weather . For weather updates wherever you go, please download the AccuWeather app ----------