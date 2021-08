Tropical Storm Henri: Rainfall totals in New York City Tri-State area

EMBED >More News Videos Crews work to rescue people trapped in massive flooding in Helmetta, New Jersey.

New York

CONNECTICUT

New Jersey

Additional Henri Coverage

NEW YORK (WABC) -- Tropical Storm Henri unleashed devastating rain across the Tri-State area as it made its way up the east coast Sunday.While Henri spared eastern Long Island a direct hit, making landfall instead on Rhode Island, the storm brought heavy rain, flash flooding and coastal surges across much of the Tri-State.Among the places hardest hit with rain is Cranbury, New Jersey which has gotten almost nine inches so far, with towns like Jamesburg and Plainsboro not far behind.In New York City, Brooklyn was hit with more than six inches of rain and Central Park registered 4.62 inches.According to the National Weather Service, New York City recorded its wettest day since 2014 as 4.45 inches of rain fell in Central Park on Saturday night.Nearly all of that fell during a two-hour window, between 10 and 11 p.m. Central Park saw 1.94 inches - the wettest hour on record for New York City.Here are the latest rainfall totals across the Tri-State:1 ENE EAST TREMONT 2.66 IN 1130 PM 08/21 TRAINED SPOTTERHARLEM 1.31 IN 0845 AM 08/22 AWSCITY ISLAND 1.23 IN 0845 AM 08/22 AWSBROOKLYN 6.38 IN 0845 AM 08/22 CWOPPROSPECT PARK 5.30 IN 0840 AM 08/22 AWS1 ESE BATTERY PARK 5.23 IN 0150 AM 08/22 MESONETSHEEPSHEAD BAY 5.21 IN 0846 AM 08/22 CWOPSOUTH SLOPE 5.16 IN 0849 AM 08/22 CWOP1 SSW FLATBUSH 4.32 IN 0150 AM 08/22 MESONETBROOKLYN COLLEGE 4.14 IN 0845 AM 08/22 NYSMFLATBUSH 4.11 IN 0150 AM 08/22 MESONET1 E CROWN HEIGHTS 4.07 IN 0151 AM 08/22 MESONET2 NE CONEY ISLAND 3.75 IN 1245 AM 08/22 TRAINED SPOTTERBAYSIDE 2.06 IN 0842 AM 08/22 CWOPGREAT NECK 2.79 IN 0849 AM 08/22 CWOPTHOMASTON 2.46 IN 0844 AM 08/22 AWSMINEOLA 2.19 IN 0845 AM 08/22 AWSCARLE PLACE 2.00 IN 0850 AM 08/22 CWOPLEVITTOWN 1.98 IN 0846 AM 08/22 CWOPMASSAPEQUA PARK 1.83 IN 0846 AM 08/22 CWOPWANTAGH 1.78 IN 0845 AM 08/22 NYSMEAST ROCKAWAY 1.77 IN 0841 AM 08/22 CWOPHEWLETT 1.61 IN 0845 AM 08/22 AWSLEVITTOWN 1.58 IN 0840 AM 08/22 AWSFLORAL PARK 0.4 W 1.49 IN 0642 AM 08/22 COCORAHSVALLEY STREAM 1.42 IN 0846 AM 08/22 CWOPNORTH MASSAPEQUA 1.40 IN 0846 AM 08/22 CWOPWANTAGH 1.35 IN 0849 AM 08/22 CWOPEAST HILLS 1.31 IN 0845 AM 08/22 AWSMUTTONTOWN 1.30 IN 0846 AM 08/22 CWOPPORT WASHINGTON 0.8 N 1.29 IN 0831 AM 08/22 COCORAHSLYNBROOK 0.6 ENE 1.16 IN 0700 AM 08/22 COCORAHSMASSAPEQUA PARK 1.09 IN 0700 AM 08/22 COCORAHSLOCUST VALLEY 0.3 E 1.06 IN 0815 AM 08/22 COCORAHSSYOSSET 1.04 IN 0745 AM 08/22 COOPMIDTOWN MANHATTAN 4.81 IN 0840 AM 08/22 AWSCENTRAL PARK 4.47 IN 0838 AM 08/22 ASOSBATTERY PARK 4.38 IN 0845 AM 08/22 AWS2 WNW GREENPOINT 4.24 IN 0149 AM 08/22 MESONETMIDTOWN MANHATTAN 3.92 IN 0845 AM 08/22 NYSM1 E MIDTOWN MANHATTAN 3.89 IN 0137 AM 08/22 MESONETGREENWICH VILLAGE 3.87 IN 0135 AM 08/22 MESONET1 E GREENWICH VILLAGE 3.76 IN 0137 AM 08/22 MESONETMANHATTAN 3.19 IN 0845 AM 08/22 CWOPWASHINGTON HEIGHTS 1.51 IN 0605 AM 08/22 AWSHOWARD BEACH 3.65 IN 0700 AM 08/22 COCORAHSLITTLE NECK 0.3 SE 3.41 IN 0700 AM 08/22 COCORAHS1 WSW LAKE SUCCESS 3.39 IN 1155 PM 08/21 TRAINED SPOTTER2 SE MIDTOWN MANHATTAN 3.20 IN 0138 AM 08/22 MESONETNYC/JFK AIRPORT 2.23 IN 0751 AM 08/22 ASOSQUEENS 3.7 N 1.97 IN 0810 AM 08/22 COCORAHSKEW GARDEN HILLS 1.70 IN 0845 AM 08/22 NYSMBELLEROSE 1.59 IN 0841 AM 08/22 CWOPBEECHHURST 1.53 IN 0847 AM 08/22 CWOPFLUSHING 1.33 IN 0700 AM 08/22 COCORAHSNYC/LA GUARDIA 1.19 IN 0751 AM 08/22 ASOSCOLLEGE OF STATEN ISLAND 2.78 IN 0845 AM 08/22 NYSMSTATEN ISLAND 1.70 IN 0848 AM 08/22 CWOPREMSENBURG 1.73 IN 0847 AM 08/22 CWOPRIDGE 1.42 IN 0845 AM 08/22 CWOPN. BABYLON 1.19 IN 0850 AM 08/22 CWOPMELVILLE 1.15 IN 0849 AM 08/22 CWOPMILLER PLACE 1.11 IN 0845 AM 08/22 CWOPREMSENBURG-SPEONK 0.9 NE 1.00 IN 0700 AM 08/22 COCORAHSDANBURY 4.13 IN 0846 AM 08/22 CWOPHASBROUCK HEIGHTS 3.10 IN 0849 AM 08/22 CWOPTETERBORO AIRPORT 2.40 IN 0812 AM 08/22 ASOSLODI 2.16 IN 0745 AM 08/22 IFLOWSLITTLE FERRY 1.97 IN 0845 AM 08/22 AWSLEONIA 1.57 IN 0845 AM 08/22 AWSTENAFLY 1.46 IN 0841 AM 08/22 CWOPBOGOTA 1.36 IN 0845 AM 08/22 AWSNEW MILFORD 1.26 IN 0840 AM 08/22 AWSFAIR LAWN 1.18 IN 0850 AM 08/22 CWOPHACKENSACK 1.04 IN 0845 AM 08/22 AWSVERONA TWP 0.6 WSW 3.00 IN 0700 AM 08/22 COCORAHSMAPLEWOOD 2.81 IN 0830 AM 08/22 COCORAHSWEST ORANGE 2.79 IN 0849 AM 08/22 CWOP0.6 SW CALDWELL 2.68 IN 0745 AM 08/22 IFLOWSMONTCLAIR 2.21 IN 0845 AM 08/22 AWSMONTCLAIR 2.20 IN 0830 AM 08/22 COCORAHSWEST CALDWELL 2.17 IN 0846 AM 08/22 CWOPORANGE RESERVOIR 2.04 IN 0800 AM 08/22 IFLOWSCALDWELL 1.97 IN 0753 AM 08/22 ASOSWEST ORANGE 1.88 IN 0845 AM 08/22 URBANETMONTCLAIR 0.7 NNE 1.85 IN 0600 AM 08/22 COCORAHSFAIRFIELD 1.82 IN 0845 AM 08/22 AWSBLOOMFIELD 1.82 IN 0845 AM 08/22 CWOPMAPLEWOOD 1.68 IN 0810 AM 08/22 IFLOWSLIVINGSTON 1.62 IN 0846 AM 08/22 CWOPWEST CALDWELL 1.59 IN 0844 AM 08/22 AWSMILLBURN 1.18 IN 0845 AM 08/22 CWOPJERSEY CITY 4.71 IN 0843 AM 08/22 CWOPHARRISON 4.26 IN 0700 AM 08/22 COOPJERSEY CITY 4.06 IN 0844 AM 08/22 AWS1 ENE JERSEY CITY 3.46 IN 0845 AM 08/22 AWSHARRISON 3.33 IN 0845 AM 08/22 AWS1 SW JERSEY CITY 3.32 IN 0845 AM 08/22 AWS1 W HOBOKEN 3.09 IN 0845 AM 08/22 AWSSECAUCUS 2.87 IN 0845 AM 08/22 AWSHOBOKEN 2.74 IN 0847 AM 08/22 CWOPWEEHAWKEN 2.58 IN 0845 AM 08/22 AWSHARRISON 2.44 IN 0844 AM 08/22 URBANETKEARNY 2.32 IN 0850 AM 08/22 CWOPKEARNY 2.14 IN 0846 AM 08/22 CWOPBAYONNE 1.79 IN 0845 AM 08/22 AWSHARRISON 1.23 IN 0845 AM 08/22 AWSCLIFTON 5.23 IN 0131 AM 08/22 MESONETPASSAIC 3.24 IN 0845 AM 08/22 CWOPCLIFTON 2.89 IN 0840 AM 08/22 AWSLITTLE FALLS 2.47 IN 0700 AM 08/22 COCORAHS0.8 E WEST PATERSON 1.92 IN 0745 AM 08/22 HADS0.9 S WAYNE 1.80 IN 0745 AM 08/22 IFLOWSWAYNE 1.48 IN 0700 AM 08/22 COCORAHSCLIFTON 1.13 IN 0845 AM 08/22 AWSCHARLOTTESBURG RESERVOIR 1.06 IN 0700 AM 08/22 COOPWESTFIELD 2.23 IN 0700 AM 08/22 COCORAHSSPRINGFIELD 2.00 IN 0800 AM 08/22 COCORAHSLINDEN AIRPORT 1.85 IN 0835 AM 08/22 AWOSNEWARK AIRPORT 1.71 IN 0805 AM 08/22 ASOSNEW PROVIDENCE 1.68 IN 0730 AM 08/22 COCORAHSCLARK 1.62 IN 0723 AM 08/22 COCORAHSROSELLE PARK 1.37 IN 0850 AM 08/22 CWOPMOUNTAINSIDE 1.23 IN 0830 AM 08/22 IFLOWS2.5 S Cloverhill 4.85 in 0730 AM 08/22 COOP3 SSW Cloverhill 4.85 in 0730 AM 08/22 CO-OP ObserverRingoes 4.57 in 1159 AM 08/22 CWOPFranklin Twp 0.4 W 4.23 in 0700 AM 08/22 COCORAHSFlemington 2.9 ESE 4.11 in 0700 AM 08/22 COCORAHSFlemington 2.3 E 3.80 in 0800 AM 08/22 COCORAHSFlemington 4.2 ESE 3.72 in 0900 AM 08/22 COCORAHSStockton 3.47 in 1155 AM 08/22 CWOPFlemington 0.3 E 3.10 in 0630 AM 08/22 COCORAHS1 NE Lambertville 2.58 in 1200 PM 08/22 AWSStockton 3.8 NNW 2.45 in 0700 AM 08/22 COCORAHSHolland Twp 2.6 NNE 2.39 in 0630 AM 08/22 COCORAHSRaritan Twp 2.4 N 2.37 in 0700 AM 08/22 COCORAHS0.6 S Lambertville 2.32 in 0900 AM 08/22 COOPLambertville 2.19 in 1115 AM 08/22 COCORAHSFranklin Twp 3.1 WSW 2.08 in 0730 AM 08/22 COCORAHSLebanon 3.2 SW 2.02 in 0700 AM 08/22 COCORAHSHackettstown 2.01 in 1155 AM 08/22 CWOPFlemington 3 E 1.98 in 0757 AM 08/22 COOPPittstown 1.80 in 1146 AM 08/22 CWOPFrenchtown 0.5 N 1.78 in 0700 AM 08/22 COCORAHSLebanon 0.5 E 1.70 in 0600 AM 08/22 COCORAHSFrenchtown 4.8 S 1.70 in 0700 AM 08/22 COCORAHSBethlehem Twp 0.6 S 1.61 in 0700 AM 08/22 COCORAHSLebanon 0.4 SE 1.61 in 0800 AM 08/22 COCORAHSClinton Twp. 4 N 1.57 in 0800 AM 08/22 COCORAHSBloomsbury 1.56 in 1158 AM 08/22 CWOPMilford 1.48 in 1200 PM 08/22 CWOPMilford NW 1.45 in 1157 AM 08/22 AWSLambertville 1.35 in 1155 AM 08/22 CWOPGlen Gardner 1.34 in 1200 PM 08/22 AWSLebanon 2.8 N 1.33 in 0650 AM 08/22 COCORAHSClinton 2.4 NNW 1.32 in 0725 AM 08/22 COCORAHSCalifon 0.6 NW 1.29 in 0800 AM 08/22 COCORAHSHigh Bridge 1.26 in 1155 AM 08/22 CWOPGlen Gardner 1.19 in 1155 AM 08/22 CWOPGlen Gardner 1.18 in 0815 AM 08/22 AWSTeetertown 1.14 in 1110 AM 08/221 SSW Lebanon Twp 1.09 in 1155 AM 08/22 AWSCranbury 8.91 in 0908 AM 08/22 Trained SpotterJamesburg 8.36 in 1145 AM 08/22 CWOPPlainsboro Township 7.50 in 0700 AM 08/22 PublicPlainsboro Twp 1.8 ESE 6.88 in 0700 AM 08/22 COCORAHSHelmetta 0.1 NE 6.17 in 0600 AM 08/22 COCORAHSOld Bridge 4.77 in 1146 AM 08/22 CWOPDeans 4.63 in 1110 AM 08/22 RAWSSouth River 0.3 WSW 4.31 in 0700 AM 08/22 COCORAHSEast Brunswick Twp 4.25 in 0635 AM 08/22 COCORAHS2.3 E Spotswood 4.17 in 1115 AM 08/22 HADSMonroe Twp 4.06 in 1146 AM 08/22 CWOPNorth Brunswick Twp 1.5 W 4.01 in 0700 AM 08/22 COCORAHSKendall Park 3.70 in 1155 AM 08/22 CWOPSouth Brunswick Twp 3.1 NW 3.12 in 0700 AM 08/22 COCORAHSSayreville 3.02 in 1154 AM 08/22 CWOPMatawan 1.1 WSW 3.01 in 0700 AM 08/22 COCORAHSOld Bridge Twp. 5 NE 2.84 in 0700 AM 08/22 COCORAHSNew Brunswick 3 SE 2.62 in 0800 AM 08/22 COOPCarteret 2.44 in 1200 PM 08/22 CWOPWoodbridge 2.24 in 1155 AM 08/22 CWOPNew Brunswick 2.0 E 1.98 in 0636 AM 08/22 COCORAHSHighland Park 0.4 N 1.98 in 0800 AM 08/22 COCORAHSNew Brunswick 0.3 NE 1.73 in 0800 AM 08/22 COCORAHSEdison 1.66 in 1146 AM 08/22 CWOPWoodbridge 1 ESE 1.60 in 0700 AM 08/22 COCORAHSMetuchen 0.5 E 1.60 in 0700 AM 08/22 COCORAHSWoodbridge Twp. 1 NNE 1.44 in 0600 AM 08/22 COCORAHSMetuchen 1.36 in 1155 AM 08/22 AWSMiddlesex 0.1 ENE 1.35 in 0800 AM 08/22 COCORAHSEdison Twp 1.9 N 1.24 in 0700 AM 08/22 COCORAHS3 NW Farmingdale 5.24 in 1155 AM 08/22 AWSColts Neck Twp 2.4 NW 4.57 in 0900 AM 08/22 COCORAHSEnglishtown (LaFayette Mills 3.81 in 1200 PM 08/22 AWSFreehold Twp 0.3 NE 3.76 in 0709 AM 08/22 COCORAHSMillstone Township 3.60 in 1155 AM 08/22 CWOPKeyport 3.51 in 1200 PM 08/22 CWOP1 SW Howell 3.30 in 0810 AM 08/22 AWSMatawan 3.21 in 1148 AM 08/22 CWOPEatontown 1.2 NE 3.10 in 0800 AM 08/22 COCORAHSClarksburg 2.97 in 1155 AM 08/22 CWOPHazlet 2.83 in 1157 AM 08/22 CWOPFreehold 2.80 in 1200 PM 08/22 AWSHowell Twp 2.5 W 2.65 in 0700 AM 08/22 COCORAHSLong Branch 0.5 W 2.52 in 0630 AM 08/22 COCORAHSHowell Twp 3.7 SSW 2.51 in 0614 AM 08/22 COCORAHSMonmouth Beach 2.36 in 1146 AM 08/22 CWOPUpper Freehold Twp. 2.3 S 2.34 in 0830 AM 08/22 COCORAHSHazlet (Raritan HS) 2.31 in 1200 PM 08/22 AWSBelford 2.30 in 1130 AM 08/22 CWOPHowell 2.27 in 1153 AM 08/22 CWOP0.7 SW Long Branch 2.25 in 0630 AM 08/22 COOPHowell Wx. 2.23 in 1200 PM 08/22 AWSN.Middletown 2.10 in 1156 AM 08/22 CWOPHowell 2.09 in 0803 AM 08/22 CWOPAberdeen 2.06 in 1153 AM 08/22 CWOPOcean Twp 0.8 SE 2.05 in 0700 AM 08/22 COCORAHSFreehold 2.04 in 0419 AM 08/22 AWSN.Middletown 1.93 in 0809 AM 08/22 AWSSouth Howell 1.88 in 1146 AM 08/22 CWOPMonmouth Beach 1.86 in 1146 AM 08/22 CWOPMiddletown Twp 3.6 NW 1.75 in 0729 AM 08/22 COCORAHSFair Haven 1.68 in 1145 AM 08/22 CWOPNeptune 1.61 in 1200 PM 08/22 AWSSpring Lake Heights 1.34 in 1155 AM 08/22 AWSHolmdel 1.24 in 1155 AM 08/22 NJWXNETManasquan 1 WNW 1.15 in 0700 AM 08/22 COCORAHSOceanport 1.14 in 1155 AM 08/22 NJWXNETDenville 2.82 in 1157 AM 08/22 CWOPWhippany 2.53 in 1156 AM 08/22 CWOPMontville 2.33 in 1159 AM 08/22 CWOPParsippany-Troy Hills Twp 1. 2.31 in 0745 AM 08/22 COCORAHSLong Hill Twp 1.8 WSW 2.27 in 0900 AM 08/22 COCORAHS1 SSW Fox Hill 2.25 in 1200 PM 08/22 AWSDenville Twp 1.5 ESE 2.21 in 0700 AM 08/22 COCORAHSLong Hill Twp 1.9 WSW 2.20 in 0703 AM 08/22 COCORAHSLong Hill Twsp 2.12 in 1156 AM 08/22 CWOP2.2 SW Denville 2.08 in 1145 AM 08/22 IFLOWSMontville 2.01 in 0805 AM 08/22 CWOPMorris Plains 1.92 in 1156 AM 08/22 CWOPWhippany (Memorial) 1.92 in 1200 PM 08/22 AWSStirling 1.91 in 1156 AM 08/22 CWOP1 SSW Fox Hill 1.86 in 0815 AM 08/22 AWS1.3 N Pleasant Plains 1.76 in 1145 AM 08/22 IFLOWSLong Hill Twsp 1.73 in 0805 AM 08/22 CWOPMendham 1.5 W 1.71 in 0900 AM 08/22 COCORAHSRandolph Twp. 2 E 1.70 in 0800 AM 08/22 COCORAHSRockaway 1.70 in 0800 AM 08/22 COCORAHSRandolph 1.68 in 1157 AM 08/22 CWOPStirling 1.65 in 0808 AM 08/22 CWOP2.2 SW Denville 1.64 in 0745 AM 08/22 IFLOWSPicatinny Lake 1.64 in 1130 AM 08/22 HADSMadison 1.61 in 1150 AM 08/22 CWOP0.9 SE Boonton 1.60 in 0700 AM 08/22 COOP1.4 NW Florham Park 1.60 in 1145 AM 08/22 IFLOWSMorris Plains 1.56 in 0806 AM 08/22 CWOPWhippany (Memorial) 1.52 in 0815 AM 08/22 AWSMadison 0.8 WSW 1.51 in 0700 AM 08/22 COCORAHSChester Twp ENE 1.46 in 0700 AM 08/22 COCORAHSLong Valley 1.45 in 1159 AM 08/22 AWSMine Hill Twp. 1.44 in 0700 AM 08/22 COCORAHSMine Hill 1.44 in 1145 AM 08/22 CWOPChatham 1.43 in 0700 AM 08/22 COCORAHS1.3 N Pleasant Plains 1.40 in 0745 AM 08/22 IFLOWSLincoln Park 1.38 in 1115 AM 08/22 HADSChatham 0.6 NE 1.37 in 0700 AM 08/22 COCORAHSBoonton NW 1.37 in 0700 AM 08/22 COCORAHSPicatinny Lake 1.36 in 0730 AM 08/22 HADSIronia 1.32 in 1145 AM 08/22 HADSLincoln Park 1.30 in 0715 AM 08/22 HADSHopatcong 1.28 in 1155 AM 08/22 CWOPMadison 1.25 in 0800 AM 08/22 CWOPPequannock Twp 1.7 NW 1.24 in 0830 AM 08/22 COCORAHSHarding Twp 2.4 W 1.22 in 0720 AM 08/22 COCORAHS1.4 NW Florham Park 1.20 in 0745 AM 08/22 IFLOWSChatham 1.20 in 1200 PM 08/22 AWSLong Valley 1.15 in 0814 AM 08/22 AWS1 NNE Morris Twp 1.13 in 1200 PM 08/22 AWSWest Wharton 1.12 in 1145 AM 08/22 IFLOWSSuccasunna 1.09 in 1146 AM 08/22 CWOPPompton Plains 1.07 in 1157 AM 08/22 CWOPLong Beach Twp 1.4 SSE 6.49 in 0700 AM 08/22 COCORAHSSurf City 5.81 in 1146 AM 08/22 CWOPShip Bottom 5.65 in 1157 AM 08/22 CWOPShip Bottom 5.63 in 1155 AM 08/22 AWSStafford Twp 2.2 NNE 5.25 in 0730 AM 08/22 COCORAHSStafford Twp. 2.8 NNW 4.90 in 0730 AM 08/22 COCORAHSWest Creek 4.77 in 1155 AM 08/22 NJWXNETStafford Twp. 2.1 NW 4.09 in 0800 AM 08/22 COCORAHSBerkeley Twp. 2.7 SSE 3.72 in 0700 AM 08/22 COCORAHSNorth Beach Haven 3.62 in 1200 PM 08/22 CWOPJackson Twp 4.1 NNW 3.15 in 0900 AM 08/22 COCORAHSBrick Twp. 1.5 NNE 2.90 in 1000 AM 08/22 COCORAHSBrick 2.88 in 1200 PM 08/22 CWOPToms River Twp 3.1 SSE 2.87 in 0700 AM 08/22 COCORAHSBrick Twp. 2.4 N 2.65 in 0800 AM 08/22 COCORAHSSeaside Heights 2.61 in 1156 AM 08/22 CWOPHerbertsville 2.60 in 0801 AM 08/22 CWOPToms River 2.60 in 1000 AM 08/22 PublicHerbertsville 2.60 in 1151 AM 08/22 CWOPLakehurst NAS 2.53 in 1200 PM 08/22 AWOSBeach Haven 2.51 in 1156 AM 08/22 CWOPLacey Twp. 6 E 2.50 in 0530 AM 08/22 COCORAHSBrick 2.43 in 0910 AM 08/22 Trained SpotterLakewood Twp 2.8 W 2.27 in 0826 AM 08/22 COCORAHSLakewood 2.22 in 1115 AM 08/22 HADSToms River Twp 3.6 WSW 2.17 in 0900 AM 08/22 COCORAHSToms River 2.13 in 1146 AM 08/22 CWOPBrielle 2.12 in 1156 AM 08/22 CWOPJackson 2.11 in 1110 AM 08/22 RAWSBrick 2.11 in 1145 AM 08/22 CWOPManchester Twp 5.6 NE 2.10 in 0630 AM 08/22 COCORAHSJackson 2.08 in 0710 AM 08/22 RAWSIsland Heights 2.02 in 1157 AM 08/22 CWOP3 N Ocean Gate 1.90 in 1155 AM 08/22 AWSIsland Heights 1.89 in 0558 AM 08/22 CWOPMantoloking 1.83 in 1155 AM 08/22 CWOPPine Beach 0.4 NW 1.80 in 0800 AM 08/22 COCORAHSSouth Seaside Park 1.76 in 1157 AM 08/22 CWOPJackson 1.75 in 0810 AM 08/22 HADSPoint Pleasant Beach 1.63 in 0700 AM 08/22 COCORAHSBrick 1.49 in 1158 AM 08/22 AWSJackson (Holman ES) 1.46 in 1200 PM 08/22 AWSHarvey Cedars 1.15 in 1155 AM 08/22 NJWXNETCedar Bridge USFS 1.12 in 1155 AM 08/22 NJWXNETBerkeley Twp. 1.09 in 1150 AM 08/22 NJWXNETSkillman 4.46 in 1200 PM 08/22 CWOP0.6 E Belle Mead 4.08 in 0800 AM 08/22 IFLOWS2.2 W Belle Mead 3.24 in 0715 AM 08/22 IFLOWSHillsborough Twp. 3.5 SE 3.23 in 0800 AM 08/22 COCORAHSBedminster Twp. 2.9 ESE 3.21 in 0600 AM 08/22 COCORAHSFranklin Twp 4.9 SSW 3.19 in 0815 AM 08/22 COCORAHS1.8 SE Pottersville 3.16 in 1130 AM 08/22 IFLOWSMillstone 3 S 3.10 in 0400 AM 08/22 COOP2.2 W Belle Mead 3.04 in 1115 AM 08/22 IFLOWS1.8 SE Pottersville 2.99 in 0730 AM 08/22 IFLOWS0.8 NE Blawenburg 2.92 in 1115 AM 08/22 HADS0.8 NE Blawenburg 2.80 in 0715 AM 08/22 HADSBernards Twp. 2.56 in 0745 AM 08/22 COCORAHSFar Hills 2.52 in 1146 AM 08/22 CWOP1.4 N Far Hills 2.51 in 1145 AM 08/22 IFLOWSBridgewater 2.49 in 1159 AM 08/22 CWOP2 SSE Bedminster Twp 2.48 in 1155 AM 08/22 AWSBlackwells Mills 2.46 in 1159 AM 08/22 CWOPPeapack-Gladstone 1.2 NW 2.44 in 0759 AM 08/22 COCORAHSBlackwells Mills 2.42 in 0809 AM 08/22 CWOPBernards Twp 0.9 ENE 2.41 in 0700 AM 08/22 COCORAHSFar Hills 2.29 in 0745 AM 08/22 CWOP1.4 N Far Hills 2.24 in 0745 AM 08/22 IFLOWSBridgewater 2.21 in 0807 AM 08/22 CWOP2 SSE Bedminster Twp 2.15 in 0810 AM 08/22 AWSFranklin Twp. 2.4 ENE 2.06 in 0735 AM 08/22 COCORAHSFranklin Twp. 2.7 NE 2.05 in 0700 AM 08/22 COCORAHSSomerset 1.94 in 1145 AM 08/22 HADSGreen Brook 1.78 in 1145 AM 08/22 CWOPWatchung 1.75 in 1130 AM 08/22 IFLOWSWarren Twp 1.3 W 1.74 in 0800 AM 08/22 COCORAHSFranklin Twp. 4 NNW 1.60 in 0700 AM 08/22 COCORAHSSomerville 1.60 in 1155 AM 08/22 CWOPWatchung 1.55 in 0730 AM 08/22 IFLOWSGreen Brook 1.52 in 0801 AM 08/22 CWOPSomerville 1.52 in 0805 AM 08/22 CWOPSomerville 0.2 ENE 1.48 in 0845 AM 08/22 COCORAHSFranklin Twp 3.4 NNW 1.45 in 0600 AM 08/22 COCORAHSSomerville 1.41 in 1153 AM 08/22 ASOSBridgewater Twp 3.1 SW 1.40 in 0630 AM 08/22 COCORAHSBranchburg 1.38 in 1155 AM 08/22 CWOPBridgewater Twp 3.3 NW 1.37 in 0700 AM 08/22 Stanhope 1.13 in 1155 AM 08/22 AWSSpart 1.09 in 1146 AM 08/22 CWOPHopatcong 1.07 in 1151 AM 08/22 CWOPGreenwich Twp 1.6 S 1.76 in 0700 AM 08/22 COCORAHSFranklin Twp 1.2 S 1.31 in 0700 AM 08/22 COCORAHSPhillipsburg 1.7 NNE 1.24 in 0800 AM 08/22 COCORAHSBelvidere 1.09 in 1155 AM 08/22 CWOPRiegelsville 1.07 in 0700 AM 08/22 COOP